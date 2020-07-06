بعد تحديد موعد الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. برلمانيون: أنشئ لتخفيف الأعباء عن النواب.. وأبرز اختصاصاته تقديم الرأي في القوانين المكملة للدستور والتعديلات الدستورية

أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.





وأوضح لاشين إبراهيم، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.



