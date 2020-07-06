بعد تحديد موعد الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ.. برلمانيون: أنشئ لتخفيف الأعباء عن النواب.. وأبرز اختصاصاته تقديم الرأي في القوانين المكملة للدستور والتعديلات الدستورية

لا يجوز له مساءلة الحكومة.. تشريعية النواب توضح صلاحيات مجلس الشيوخ
تقديم الرأى فى التعديلات الدستورية.. برلماني يكشف مهام واختصاصات مجلس الشيوخ
عضو تشريعية النواب: مجلس الشيوخ أنشئ لإثراء الحياة البرلمانية والسياسية
أعلن المستشار لاشين إبراهيم ، فتح باب الترشح لانتخابات مجلس الشيوخ المرتقبة، اعتبارا من يوم السبت الموافق يوم 11 يوليو الجاري حتى 18 يوليو، على أن يتم العمل من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح لاشين إبراهيم، في مؤتمر الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلان الجدول الزمني لانتخابات أول مجلس للشيوخ، أن انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة في الداخل ستجرى يومي 11 و 12 أغسطس المقبلين، بالنسبة إلى الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة الناخبين ، على أن تجرى انتخابات المصريين بالخارج يوم 9 و 10 اغسطس.
وحول هذا الأمر، استطلع موقع "صدى البلد"، آراء عدد من نواب البرلمان، الذين أكدوا جميعا أن أنشئ لإثراء الحياة البرلمانية والسياسية فى مصر، مؤكدين أن من أبرز مهامة واختصاصاته هى أنه يؤخذ راية فى عدة امور ولكن لا يجوز له مسألة الحكومة وأبرز هذه الامور هى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، إضافة إلى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
قال محمد نبيل وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ لديه اختصاصات ومهام كبيرة فهو مجلس متخصص فى الأمور الفنية والإرشادية.
وأكد "نبيل" لـ"صدى البلد"، أن من ابرز هذه المهام أنه يقوم بتقديم المشورة ويقوم بفلترة القوانين التى تعرض على مجلس النواب ولكن لا يمكن السلطة التشريعية او الأدوات البرلمانية التى يتمتع بها مجلس النواب، لافتًا الى أنه يختص أيضا بتقديم الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور.
وتابع النائب حديثة:" كما أنه يؤخذ راية فى عدة امور ولكن لا يجوز له مسألة الحكومة وابرز هذه الامور هى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية بالاضافة الى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة فضلا عن مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التى تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.
كما، قال عفيفي كامل عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه ينبغى توضيح اختصاصات مجلس الشيوخ بعد تحديد موعد انتخابات المجلس.
وأكد "كامل" لـ"صدى البلد"، أنه عبارة عن مجلس إرشادي يختص بدراسة واقتراح ما يراه كفيلًا بتثبيت دعائم الديمقراطية، ودعم السلام الاجتماعى والمقومات الأساسية للمجتمع، ولكن لا يملك سلطة تشريعية مثل مجلس النواب.
وأشار عضو مجلس النواب، أنه من ابرز اختصاصاته أيضا تقديم الرأي في القوانين المكملة للدستور والتعديلات الدستورية، واى أمر يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها فى الشئون العربية أو الخارجية.
ومن جانبها، قالت سوزى ناشد عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ ليس له دور رقابى ولكن أنشئ لإثراء الحياة البرلمانية والسياسية فى مصر، مؤكدة أن البرلمان قام بجهود جبارة خلال الفترة الماضية حيث أنه قام بقرار مايقرب من 700 قانون بالاضافة الى الاتفاقيات التى تم اقراراها.
وأكدت "ناشد" لـ"صدى البلد"، أن تعديلات الدستور فى العام الماضى نصت على إختصاصات مجلس الشيوخ ومن أبرزها أخذ راية فى معاهادات الصلح والسيادة وتعديل مادة أو أكثر من الدستور وفيما يتعلق بمشروعات القوانين لتخفيف العبء على مجلس النواب.
وأشارت عضو مجلس النواب، الى أنه لا يجوز حصول الوزراء على مقاعد فى مجلس الشيوخ حيث أن الدستور نص على ذلك بأن كل طرف يكتفى بما لديه من مهام حتى يستطيع أن ينجزها، لافتة إلى أن من ضمن مهامه أيضا رسم السياسة الاقتصادية للدولة.