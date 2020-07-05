سوق دبي يفتح قاعة التداول أمام المستثمرين الثلاثاء

أعلن سوق دبي المالي إعادة افتتاح قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء أمام المستثمرين اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء مع تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المتعاملين والموظفين.
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وكان السوق أغلق القاعة ومكاتب خدمة العملاء بصورة مؤقتة منتصف مارس الماضي، مع استمرار أنشطة التداول في السوق كالمعتاد، وذلك مواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي سارعت الإمارات إلى تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا
واستأنف السوق مطلع شهر يونيو الماضي العمل من القاعة من خلال العودة التدريجية للموظفين والوسطاء للعمل من مقره الرئيس، وقد اكتلمت يوم 14 يونيو عودة الموظفين بنسبة 100%.