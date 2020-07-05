سوق دبي يفتح قاعة التداول أمام المستثمرين الثلاثاء

سوق دبي المالي إعادة افتتاح قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء أمام المستثمرين اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء مع تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المتعاملين والموظفين. أعلنإعادة افتتاح قاعة التداول ومكاتب خدمة العملاء أمام المستثمرين اعتبارًا من بعد غد الثلاثاء مع تطبيق مجموعة من التدابير الاحترازية حفاظًا على سلامة المتعاملين والموظفين.









خدمة العملاء بصورة مؤقتة منتصف مارس الماضي، مع استمرار أنشطة التداول في السوق كالمعتاد، وذلك مواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي سارعت الإمارات إلى تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا وكان السوق أغلق القاعة ومكاتببصورة مؤقتة منتصف مارس الماضي، مع استمرار أنشطة التداول في السوق كالمعتاد، وذلك مواكبةً للإجراءات والتدابير الاحترازية التي سارعت الإمارات إلى تطبيقها لاحتواء جائحة فيروس كورونا



