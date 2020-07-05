لا يستخدم للشعر فقط.. استخدامات غير متوقعة للبلسم

يعتقد معظم الناس أن البلسم فعال فقط للشعر، و لكن ، يمكن للبلسم أن يخدم أغراضًا أكثر من ذلك. في الواقع ، هناك بعض الاختراقات السهلة التي تحتاج إلى معرفتها ، والتي يعتقد أنها تجعل حياتك أسهل. فيما يلي بعض الاستخدامات المثيرة للاهتمام لمكيف الشعر العادي الذي يجب أن تعرفه.





* يمكنك استخدام البلسم كمرطب للحمام. خاصة إذا كنت قد استخدمت مقشر الجسم ، أو رغوة الاستحمام التي خلقت الكثير من الرغوة. من أجل استعادة الرطوبة الطبيعية للجسم ، يمكنك إضافة القليل من البلسم إلى حمامك ، تمامًا كما تفعل. في أي وقت من الأوقات سوف تحصل على بشرة رطبة.









* الشيء التالي الذي يجب أن تضعه في اعتبارك هو أنه بما أن رائحة مكيفات الهواء لطيفة حقًا ، يحب الناس استخدامه لتعزيز رائحة شعرهم. ولكن ، يمكن للبلسم أيضًا أن يجعل ملابسك ذات رائحة رائعة. يمكنك صنع منعم وتجديد القماش الخاص بك. لهذا ، تحتاج إلى مزج القليل من المكيف مع بعض الماء ووضعه في زجاجة رذاذ. ما عليك سوى هز الزجاجة حتى تختلط المحتويات بداخلها جيدًا ، ثم قم برشها على الملابس من مسافة بعيدة. يعمل هذا عندما لا تشعر برغبة في غسل ملابسك ولكنك تريد أن تشم رائحتها.





* يمكن استخدام مكيفات كريم الحلاقة. الهدف هو ترطيب بشرتك وقد أوضحنا بالفعل كيف يمكن للمكيفات تحقيق ذلك.



