حقيقة ولا خيال..عشش الصيادين برأس البر تتحول من بؤرة عشوائية إلى مارينا دمياط

يعد مشروع عمارات الجربي برأس البر بمحافظة دمياط ، من أهم المشروعات التى شهدتها المحافظة وقيد التنفيذ منذ مايقرب من عامين حيث تم هدم منطقة عشش الصيادين بمنطقة الجربي برأس البر بالكامل صيف 2018 وهى من اكبر البؤر العشوائية براس البر وذلك لبناء منطقة سكنية حديثة تضم عمارات لاصحاب العشش .





حيث تم توقيع بروتوكول مع صندوق تطوير العشوائيات لإنشاء 12 عمارات على نفس الطراز المعمارى لمدينة رأس البر، شاملة منطقة ترفيهية متكاملة، وبذلك تصبح محافظة دمياط خالية من العشوائيات، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتطوير المنطقة وطرح فكرة تنفيذ المشروع في مدة زمنية أقل من خلال مرحلة عمل واحدة بدلًا من ثلاث مراحل وإنشاء 12 عمارات سكنية .

أشرف على المشروع السكنى ، صندوق تطوير المناطق العشوائية وتنفيذ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية أحد الشركات الرائدة فى تنفيذ مشروعات ضخمة، حيث تم بناء عدد ١٢ عمارة بإجمالى ٢٢٠ وحدة سكنية بمساحة ٧٠ م٢ للوحدة سيتم تسكينهم لأهالى المنطقة ممن تم تسليمهم قيم إيجارية لحين تنفيذ المشروع الذى بلغت تكلفته ٨٥ مليون جنيه.

المشروع حول المنطقة بالكامل من اشهر البؤر العشوائية بمنطقة الجربي برأس البر الى مايطلق عليها مارينا دمياط حيث تم بناء الوحدات السكنية على طراز حضاري سياحى مميز.

يقول اللواء عماد حمدى رئيس مجلس مدينة راس البر ، ان مشروع اسكان الجربي من اهم المشروعات التى شهدتها محافظة دمياط نتيجة لقضاؤه على اشهر بؤر العشوائيات بالمصيف .

مشيرا الى أن مشروع تطوير شمال وجنوب الصيادين، هو أحد المشروعات التي ينفذها صندوق تطوير المناطق العشوائية بالتعاون مع محافظة دمياط، ويوفر المشروع حوالي 250 وحدة سكنية كاملة المرافق (العمارات مكونة من دور أرضي + 4 أدوار متكررة)، كسكن بديل عن العشش الموجودة بالمنطقة، وتم توفير إيجارات مؤقتة للمواطنين لحين انتهاء أعمال التطوير.





ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إن وزارة الإسكان اقتحمت هذا الملف الشائك، وهو ملف تطوير المناطق والأسواق العشوائية، الذى عانت منه الدولة وكذا المواطنون لعقود، وذلك بإرادة ومتابعة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، بهدف توفير حياة كريمة تليق بالمواطن المصرى.







وأشارت الى ان زيارة كلامن اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،محافظة دمياط ،امس، كانت لتفقد المشروع واثنوا عليه ، حيث قاما بزيارة منطقة شمال وجنوب الصيادين مع قرب إفتتاح المشروع الذى حقق رؤية الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية غير الآمنة وتسكين أهالى هذه الأماكن داخل مجمعات سكنية توفر لهم واقع مجتمعى جديد ومتكامل.







وأوضحت محافظ دمياط أنه و تزامنًا مع إنهاء المشروع، تم القضاء على آخر منطقة عشوائية بالمحافظة بعد تطويرها بشكل حضارى لتتحول من بقعة عشوائية خطرة تكتظ بعشش غير صالحه للسكن وليس بها أية مرافق إلى عمارات سكنية مصممة على طراز حديث بخدمات متكاملة، بالإضافة إلى إنشاء ممشى وسور معدنى موازى للنيل بطول ٣٠٠ متر و مناطق خضراء بمساحة ٣٥٠٠م٢ تضم برجولات ومقاعد ومظلات وتنفيذ أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق بالأسفلت بمسطح ١٢٠٠٠م٢.

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