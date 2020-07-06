AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

طلاب الثانوية العامة المكفوفون يمتحنون الورقة الثانية في التاريخ

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
صورة ارشفية
صورة ارشفية
Advertisements
ياســـمين بدوي
يؤدي اليوم الأثنين الموافق 6 يوليو 2020 ، طلاب الثانوية العامة (المكفوفين) الامتحان في مادة التاريخ (ورقة ثانية).

وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.


وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.

ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات ويطمئن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.


وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة أولي) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إلغاء جزء من سؤال في امتحان الثانوية العامة "مكفوفين"

التعليم: أجواء امتحانات الثانوية العامة في لجان المكفوفين جيدة ومنضبطة.. ولا شكاوى اليوم

توافد طلاب الثانوية العامة على لجان المنوفية لأداء امتحان الديناميكا.. صور

طلاب الثانوية العامة عن الديناميكا: هناك جزء غير مفهوم في الامتحان .. فيديو

تباين آراء طلاب مدارس القاهرة حول سهولة الديناميكا.. صور

طلاب الثانوية العامة "المكفوفين" يمتحنون اليوم الورقة الثانية في الجغرافيا

ترشيحاتنا

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

عمرو محمود ياسين لـ عبدالله رشدي: إصرارك على التشويش بخصوص تجريم التحرش أمر مستفز

ارتدوا الكمامة بالمنزل.. علماء يوضحون حقيقة انتشار كورونا في الجو

تفاصيل الحادث المؤلم.. نمر يمزق حارسه داخل القفص

فيضانات تضرب اليابان والسلطات تطالب السكان بالهرب.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد