طلاب الثانوية العامة المكفوفون يمتحنون الورقة الثانية في التاريخ





وأكدت غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم أن أجواء الامتحان تسير بشكل جيد ومنضبط ودون حدوث أية مشكلات.

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وتقوم غرفة العمليات المركزية قبل بدء كل امتحان بالاطمئنان على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان الامتحانية بالمحافظات، كما يقوم فريق العمل بالغرفة بمتابعة سير الامتحان بجميع المحافظات.





ويحرص الدكتور رضا حجازي نائب الوزير لشئون المعلمين ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات بالمحافظات ويطمئن على تأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.









وكان قد أدى صباح أمس طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة (المكفوفين) امتحان الدور الأول للعام الدراسي الحالي 2019/2020، في مادة التاريخ (ورقة أولي) بإجمالي عدد (227) طالب/ طالبة في (23) لجنة على مستوى الجمهورية.