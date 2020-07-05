بعد ضرب قاعدة الوطية.. أحمد موسى: مظاهرات حاشدة في بنغازي لدعم الجيش الوطني الليبي

عرض الإعلامي أحمد موسى، مقطع فيديو يرصد مظاهرات حاشدة في بنغازي لدعم الجيش الوطني الليبي، قائلًا "الشعب الليبي خرج اليوم رافضًا العدوان التركي".





وأضاف أحمد موسى، أثناء تقديم برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه تم تدمير المنظومات الدفاعية الخاصة بالجيش التركي في قاعدة الوطية تدميرا كاملا؛ معلقًا "أعتبره يومًا أسود على أردوغان".





وأكد أحمد موسى، أنه تم فجر اليوم ضرب 9 أهداف في الوطية من قبل طائرات مقاتلة، متابعا «سيبك من مين اللي ضرب خليك في اللي حصل وانسى قاعدة الوطية».





وقال أحمد موسى، إن قمة الاحترافية تكمن في ضرب الأهداف وعودة الطائرات سالمة من دون تضررها.



