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اقتصاد

بورصة تونس تنهي تعاملات الأسبوع على ارتفاع

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:47 م
بورصة تونس
بورصة تونس
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قسم الاقتصاد
أنهى المؤشر الرئيس للبورصة التونسية "توناندكس" تعاملات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 0.5 في المئة ليصل إلى 6575 نقطة، وبلغ حجم الأموال المتداولة 21 مليون دينار تونسي، بنحو 7.37 ملايين دولار أمريكي.

فيما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم الأحد 5 يوليو 2020، مرتفعًا 76.25 نقطة ليقفل عند مستوى 7388.49 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 5.5 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 303 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 244 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 185شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 9 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات ملاذ للتأمين, وفرة , سليمان الحبيب, المواساة, والبلاد الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الأسماك,اتحاد الخليج, أليانز إس إف, فيبكو, وأرامكو السعودية فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و 9.99% .
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, الجزيرة، الإنماء, سيرا, وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات دار الأركان, الإنماء, الراجحي,الجزيرة ، وسليمان الحبيب هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 123.72 نقطة ليقفل عند مستوى 8050.23 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 18 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 278 سهم تقاسمتها 1297 صفقة.
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