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ثقافة

تجارب الدراما والمسرح فى أمسية فنون أبها بالسعودية.. الثلاثاء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:02 ص
صدى البلد
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طارق موسى

ينظم فرع جمعية الثقافة والفنون بأبها بالمملكة العربية السعودية في الساعة التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل أمسية ثقافية ــ عن بعد ــ بعنوان " تجارب في الدراما والمسرح. 


تأتى هذه الأمسية  ضمن مبادرة "فنوننا في منازلنا" تتحدث فيها الدكتورة ملحة عبدالله والمخرج فطيس بقنه ويديرها فيصل الشعيب.


من جانبه أوضح  أحمد السروي مدير جمعية الثقافة والفنون بأبها أن الأمسية ستتناول التجربة الإبداعية للضيفين في المسرح والتلفزيون  الاحتفالات الوطنية الكبرى، مشيرا إلى أن الأمسية سيتم بثها مباشرة عبر منصتي "زووم" و اليوتيوب.

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