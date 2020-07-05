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أسامة هيكل يكشف تفاصيل دورة تطوير مهارات المتحدثين الرسميين فى التعامل مع الإعلام.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:51 م
أسامة هيكل، وزير
أسامة هيكل، وزير الإعلام
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اسراء صبري
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه قبل إصابته بفيروس كورونا أرسل إلى الوزارات المختلفة للقيام بتنظيم دورات تدريبية للمتحدثين الرسميين.

وأضاف "هيكل" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أنه احيانا قد يختفي أحد المتحدثين الرسميين في وقت يحتاج فيه الإعلام إلى معلومات، مشددا على أن هذا قد يؤدي إلى حدوث مشكلة أكبر.

وأوضح وزير الإعلام، أن الإعلام المتنوع المتواجد في الفترة الحالية يستوجب إتاحة المعلومات بالوقت المناسب، لأنه في حالة حدوث تخاذل أو تراجع سيؤدي هذا إلى فتح الباب أمام الشائعات.

وواصل قائلا: هناك جزء من سياسية الوزارة يعمل على أن تبادر الحكومة على قول ونشر المعلومات، وذلك من أجل غلق الباب على مروجي الشائعات.

وأشار أسامة هيكل إلى أنه خلال أسابيع ستبدأ دورة تدريب المتحدثين الرسميين، وبالفعل الترشيحات الخاصة بالمتحدثين بدأت في الوصول لوزارة الإعلام.
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