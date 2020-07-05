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مصطفى بدرة: استراتيجية وزارة التعاون الدولي الجديدة توفر التوازن والاستقرار.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 08:54 م
مصطفى بدرة
مصطفى بدرة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور مصطفى بدرة أستاذ التمويل والاستثمار، إن هناك حالة من التوازن تقوم بها الدولة المصرية في عملية الاقتراض، مؤكد أن المؤسسات الدولية في العالم اجمع تقوم بإعطاء منح تمويلية .

وأضاف مصطفى بدرة خلال مداخلة هاتفية في برنامج الآن المذاع علي قناة اكسترا نيوز، أن الاستراتيجية الجديدة التي تقوم بها وزارة التعاون الدولي تعطي حالة من التوازن والاستقرار في عملية التمويل والتمكين.

وأوضح مصطفى بدرة ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص علي متابعة تمويل المشروعات قصيرة المدى وطويلة المدى.

وأشار إلى أن حزم التمويل ستكون للمشروعات التي تعطي إنتاجية ليكون لديها القدرة علي السداد دون ان تتحمل الموازنة العامة للدولة المصرية أعباء مالية .

واستكمل : ان البنك الدولي يقدم منح طويلة الاجل لبعض المشروعات في الاسكان ووحدات المياه والصرف الصحي وتكون الفائدة قليلة ويستفيد منها عدد كبير من الشركات والمؤسسات.
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