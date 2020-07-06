مطارات السعودية تستقبل 750 ألف مسافر على الرحلات الداخلية خلال شهر

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، عدد المسافرين والرحلات في مطارات المملكة بعد صدور الموافقة على استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة، التي انطلقت الأحد 31 مايو الماضي عبر الناقلات الجوية الوطنية.





وسجلت الإحصاءات الرسمية التي أصدرتها الهيئة تجاوز أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال المدة من 31 مايو وحتى 30 يونيو (756.644) مسافرا غادروا عبر (9.758) رحلة من مطارات المملكة.





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وكانت الهيئة استأنفت الرحلات الجوية الداخلية بشكل تدريجي، بهدف ضمان رحلة سفر آمنة للمسافرين عبر المطارات السعودية مع اتخاذها الإجراءات الوقائية والتدابير الصحية اللازمة كافة، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة والجهات الحكومية ذات العلاقة داخل مرافق المطارات، كما أن الهيئة تعمل بالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.



