رئيس حزب الوفد: نناصر مشروع الرئيس السيسي لبناء دولة ديمقراطية حديثة

أكد المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، أن سياسة الحزب تؤيد وتناصر المشروع الوطني الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي لبناء دولة ديمقراطية عصرية حديثة.









جاء ذلك خلال افتتاح المستشار بهاء أبو شقة مقر حزب الوفد الجديد في مدينة 6 أكتوبر، مساء اليوم الأحد، حيث أوضح أبو شقة أن جميع الوفديين ملتزمون بمبادئ الحزب بالوقوف إلى جوار الدولة المصرية.





وأشار أبو شقة إلى أن المشروع الوطني لبناء دولة عصرية حديثة يقوم على 3 محاور الاستقرار السياسي والاستقرار الأمني والاستقرار الاقتصادي، منوها إلى أن الاستقرار الأمني يتمثل في أن الجميع أصبح على ثقة ويقين وإحساس أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان على حق عندما واجه الإرهاب وسلط الأضواء على خطورة الإرهاب العالمي الذي لا يقف عند بلد أو حدود.









وأضاف أبو شقة أن الاستقرار الاقتصادي والإصلاح الاقتصادي جعلا منظمات عالمية تصنف مصر ضمن 30 دولة الأولى في العالم التي حققت إصلاحا اقتصاديا.







