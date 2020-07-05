مصري حائز على جائزة الملكية الفكرية: ابتكرنا أعلافا حيوانية من ألواح التين الشوكي

قال الدكتور محمود جلال الباحث المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) التابعة للأمم المتحدة ، إن البحث العلمي كان يسعى لتأمين غذاء نظيف للانسان خال من الكيماويات ليكون قادرا على الحفاظ على صحته في ظل أزمة كورونا.









وأضاف جلال في تصريح لموقع "صدى البلد"، أنه بعد أزمة كورونا وتفشي المرض أصبحت استجابة الإنسان تتوقف على مدى قدراته المناعية، مضيفا: "رأينا شبابا بصحة جيدة توفاهم الله ونسبة كبيرة من كبار السن تعافوا من المرض، وهذا يتوقف على قوة جهاز المناعة لأنه حتى الآن لم يتم اختراع الدواء الفعال في مواجهة الفيروس ".









وأشار إلى أنه من الاسباب الأساسية لضعف المناعة كثرة المواد الكيماوية في حياتنا وفي الغذاء .. لذا يجب استبدال مواد مقاومة الآفات من مواد كيماوية ضارة تقلل من مناعة الإنسان وتصيبه بالأمراض مثل أمراض الجهاز العصبي والسرطان والكبد، ببديل فعال ليصبح الغذاء نظيفا.









وأوضح أن الابتكار أخذ براءة اختراع من مصر ومجلس التعاون الخليجي وجوائز عالمية وكان هناك سعي مستمر لتأمين الغذاء للحيوان يكون بديلا عن الغذاء التقليدي وغالبا يكون باهظ الثمن بخلاف الزراعة التى تستهلك الكثير من المياه في الوقت الذي تقابل به مصر تحديات في مياه النيل، لذا قررنا ابتكار اعلاف حيوانية من ألواح التين الشوكي.







