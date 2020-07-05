مصري حائز على جائزة الملكية الفكرية: ابتكرنا أعلافا حيوانية من ألواح التين الشوكي

قال الدكتور محمود جلال الباحث المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) التابعة للأمم المتحدة ، إن البحث العلمي كان يسعى لتأمين غذاء نظيف للانسان خال من الكيماويات ليكون قادرا على الحفاظ على صحته في ظل أزمة كورونا.
وأضاف جلال في تصريح لموقع "صدى البلد"، أنه بعد أزمة كورونا وتفشي المرض أصبحت استجابة الإنسان تتوقف على مدى قدراته المناعية، مضيفا: "رأينا شبابا بصحة جيدة توفاهم الله ونسبة كبيرة من كبار السن تعافوا من المرض، وهذا يتوقف على قوة جهاز المناعة لأنه حتى الآن لم يتم اختراع الدواء الفعال في مواجهة الفيروس ".
وأشار إلى أنه من الاسباب الأساسية لضعف المناعة كثرة المواد الكيماوية في حياتنا وفي الغذاء .. لذا يجب استبدال مواد مقاومة الآفات من مواد كيماوية ضارة تقلل من مناعة الإنسان وتصيبه بالأمراض مثل أمراض الجهاز العصبي والسرطان والكبد، ببديل فعال ليصبح الغذاء نظيفا.
وأوضح أن الابتكار أخذ براءة اختراع من مصر ومجلس التعاون الخليجي وجوائز عالمية وكان هناك سعي مستمر لتأمين الغذاء للحيوان يكون بديلا عن الغذاء التقليدي وغالبا يكون باهظ الثمن بخلاف الزراعة التى تستهلك الكثير من المياه في الوقت الذي تقابل به مصر تحديات في مياه النيل، لذا قررنا ابتكار اعلاف حيوانية من ألواح التين الشوكي.
وتابع الباحث المصري: "ثمار نبات التين الشوكي تؤكل ولكن الألواح ايضا يمكن استخدامها لما بها من خصائص غذائية عالية جدا ".