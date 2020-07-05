AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مصري حائز على جائزة الملكية الفكرية: ابتكرنا أعلافا حيوانية من ألواح التين الشوكي

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:22 م
الدكتور محمود جلال
الدكتور محمود جلال
Advertisements
نهلة الشربيني
قال الدكتور محمود جلال الباحث المصري الحاصل على الميدالية الذهبية من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الوايبو) التابعة للأمم المتحدة ، إن البحث العلمي كان يسعى لتأمين غذاء نظيف للانسان خال من الكيماويات ليكون قادرا على الحفاظ على صحته  في ظل أزمة كورونا. 


وأضاف جلال في تصريح لموقع "صدى البلد"، أنه  بعد أزمة كورونا وتفشي المرض أصبحت استجابة الإنسان تتوقف على مدى قدراته المناعية، مضيفا: "رأينا شبابا بصحة جيدة توفاهم الله ونسبة كبيرة من كبار السن  تعافوا من المرض، وهذا يتوقف على قوة جهاز المناعة لأنه حتى الآن لم يتم اختراع الدواء الفعال في مواجهة الفيروس ".


وأشار إلى أنه من الاسباب الأساسية لضعف المناعة  كثرة المواد الكيماوية في حياتنا وفي الغذاء .. لذا يجب استبدال مواد مقاومة الآفات من مواد كيماوية ضارة تقلل من مناعة الإنسان وتصيبه بالأمراض مثل أمراض الجهاز العصبي والسرطان والكبد، ببديل فعال ليصبح الغذاء نظيفا.


وأوضح أن الابتكار أخذ براءة اختراع من مصر ومجلس التعاون الخليجي وجوائز عالمية وكان هناك  سعي مستمر لتأمين الغذاء للحيوان يكون بديلا عن الغذاء التقليدي وغالبا يكون باهظ الثمن بخلاف الزراعة التى تستهلك الكثير من المياه في الوقت الذي تقابل به مصر تحديات  في مياه النيل، لذا قررنا ابتكار اعلاف حيوانية من ألواح التين الشوكي.


وتابع الباحث المصري: "ثمار نبات التين الشوكي تؤكل ولكن الألواح ايضا يمكن استخدامها لما بها من خصائص غذائية عالية جدا ".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

12.9 ٪ زيادة في عدد براءات الاختراع الممنوحة للمصريين

في ظل انتشار كورونا.. باحثة مصرية تبتكر مكملا غذائيا لمواجهة الإصابات الفيروسية

أكاديمية البحث العلمي تفتح باب التسجيل للدورة العامة للملكية الفكرية مجانًا

ترشيحاتنا

سر التحذير من تناول البيض يوميا

حبكم خلاني اصبر على المحنة.. وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل الرحيل

عاجل.. الرميح يكشف تفاصيل إصابة رئيس أركان الجيش التركي بـ الوطية

شاهد.. منة فضالي تنعى رجاء الجداوي

حفظ القرآن وعمل صحفيا وتوفى بـ«جنازة على النوتة».. أسرار في حياة الكوميديان عبد السلام النابلسي

شاهد.. مرتضي منصور يعد جمهور الزمالك بإعلان مفاجآت مساء الخميس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. أطعمة تكافح السرطان.. مشروبات لا يجب تناولها بعد الثلاثين.. وصفات للقضاء على دهون البطن

بعد تعرضها للتحرش.. أجرأ 10 صور لـ «للا فضة» عرضتها للانتقادات

موتورولا تكشف رسميا عن One Fusion بـ 4000 جنيه.. تعرف على المواصفات.. صور