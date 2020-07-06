دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

اعلنت شركة دودج لصناعة السيارات الأمريكية منذ أشهر عن السيارة القوية دودج دورانجو 2020 وبسبب أزمة الوباء العالمى فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 لم تظهر هذه النسخة إلى النور بعد إلغاء المعارض والمناسبات الدولية .

وبشكل عام حصلت دورانجو على حزمة شاملة من التحديثات شملت تحسين التصميم الخارجي والداخلي على حد سواء بموديل الجديد لعام 2021 ، و واجهة محدثة ومصابيح أمامية جديدة و شبك رياضي.

و هناك فئة هى الاقوى على الاطلاق أصدرتها دودج وهى فئة هيلكات 2021 من دورانجو مزودة بمحرك 6.2 لتر V8 سوبرتشارج ينتج 710 حصان ويرسل العزم للعجلات الأربع من خلال ناقل حركة من 8 سرعات.

وتستطيع دورانجو هيلكات تحقيق تسارع 0-100 كم/س خلال 3.5 ثانية فقط. وحصلت هيلكات على أجزاء خاصة تشمل المكابح ونظام التعليق وبرمجيات التحكم.

الاصدار الاساسي من المحركات للسيارة دورانجو ياتى بمحرك 3.6 لتر V6 ينتج 295 حصان، محرك 5.7 لتر V8 ينتج 360 حصان، أو محرك 6.4 لتر V8 ينتج 475 حصان في فئة SRT والذي يمكن السيارة من تحقيق تسارع 0-100 كم/س في 4.4 ثانية.

وحصلت المقصورة الداخلية للسيارة على حصتها من التحسينات شملت تطوير الكونسول الوسطي وترقية النظام الترفيهي Uconnect 5 وتزويده بشاشة قياس 10.1 إنش أو 8.4 إنش للفئات الأساسية.

وستفتح دودج باب الحجوزات على دورانجو قريبًا وستكشف عن الأسعار في حينها