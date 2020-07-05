الدوري الإيطالي.. أتلانتا يواصل انتصاراته بهدف نظيف أمام كالياري

حقق فريق أتلانتا فوزه الثامن على التوالي في الدوري الإيطالي بعد فوزه الثمين في مباراة اليوم على مضيفه كالياري بهدف نظيف دون رد في المبارة التي جمعت بينهما على ملعب "سردينيا ارينا"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من الكالتشيو.





وتمكن الكولومبي لويس مورييل في الدقيقة 27 من احراز هدف تقدم فريقه من خلال ركلة جزاء.





وبهذه النتيجة تواجد اتلانتا في المركز الرابع برضيد"63"، نقطة بينما تواجد كالياري في المركز الحادي عشر برصيد 39 نقطة بجدول ترتيب الدوري الإيطالي .





ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد"75 "، نقطة.





وتوقف النشاط الرياضي في معظم دول العالم خلال الفترة الماضية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.