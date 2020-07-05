عودة رفات الشهداء.. الجزائر تتذوق طعم الاستقلال عن فرنسا بعد 58 عاما.. ما القصة؟





شكلت قضية عودة رفات الشهداء الجزائرين منعطفًا هامًا في العلاقات الجزائرية الفرنسية، حيث أرادت فرنسا التأكيد على محو جرائم احتلال الأجداد لدولة الجزائر، فيما أرادت الجزائر التأكيد على استعادة رفات رجالها الذين ناضلوا ضد الاحتلال الفرنسي حفاظًا على أراضيهم.





واستعادت الجزائر رفات 24 من الشهداء أبطال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي، بعدما ظلت الرفات في متحف الإنسان في فرنسا نحو 170 عامًا.





ما قصة جماجم الشهداء؟





أثيرت قضية جماجم الشهداء أولًا من العالم الجزائري علي فريد بلقاضي، في عام 2011، وخطرت على باله فكرة عودة الرفات أثناء زيارة علمية له في أرشيف المتحف الوطني في باريس، فرفع عريضة جزائرية تطالب بعودة رفات الشهداء، لكن هذه العريضة لم تلق اهتماما واسعا آنذاك.





لكن في عام 2016 عادت القضية من جديد، بعد انضمام نشطاء يساريين إلى الحملة، فوجدت اهتماما واسعا، وأفردت لها الصحافة الفرنسية صفحات واسعة حتى وصل صدى القضية إلى قصر الإليزية.





دفع ذلك السلطات الجزائرية إلى تقديم طلبات إلى السلطات الفرنسية لعودة الرفات، حيث جاء طلب السلطات الجزائرية مدفوعا أيضا بمطالب النشطاء والحقوقيين، حتى تحقق لهم ما أرادوا.





لماذا انتقلت رفات الشهداء إلى باريس؟





في الفترة ما بين 1838 و1865 تصدى المقاومون الجزائريون للاحتلال الفرنسي، وهو ما عرضهم للتعذيب والتنكيل حتى قطعت رؤوسهم، لكن الاحتلال الفرنسي لم يكتفٍ بذلك، حيث أراد قطع الطريق أمام أي محاولة تجعل من قبور المقاومين رمزا للمقاومة وإلهابًا لمشاعر الثوار.





وتقول المصادر التاريخية إن فرنسا بعد مئات الآلاف من رفات المقاومين الذين تصدوا للجيش الفرنسي، تم نقلهم إلى هناك والاحتفاظ بهم في عدة متاحف أبرزها المتحف الوطني للتاريخ والذي به أكثر من 18 ألف جمجمة لشعوب كانت استعمرتهم فرنسا قبل ذلك.





ذكرى الاستقلال





استقبلت الجزائر بعد عقود رفات الشهداء، في حفل حضره الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون وحرس الشرف، وذلك في إطار الاحتفالات بالذكرى الـ 58 لاستقلال الجزائري عن فرنسا.



