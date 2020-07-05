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رياضة

أخبار النادي الأهلي.. CAF يستبعد جاساما من مواجهة الوداد.. وزيادة قيمة التعاقد مع موليكا

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:16 م
الاهلي
الاهلي
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عمرو ابوبكر
نشر موقع "صدى البلد"، على مدار الساعات الماضية اليوم، الاحد  مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي، وجاءت كالآتي:

نشر شريف إكرامي حارس مرمي النادي الأهلي ومنتخبنا الوطني صورة له يستعرض فيها قوامه الممشوق في عمر الـ36،  بالمقارنة بصورة أخرى وهو في عمر الـ29 سنة أي منذ  7سنوات. 

كثفت إدارة الأهلي من جهودها لضم جاكسون موليكا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مازيمبي إلى الصفوف الحمراء بداية من الموسم المقبل، وطلبت إدارة النادي..

تسبب انتشار فيروس كورونا في إعادة الأمل من جديد بين لاعبي صفوف النادي الأهلي خصوصا عقب صدور قرارات نهائية قبل توقف النشاط الرياضي.

نفى مصدر مسئول من لجنة التحكيم بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، كل ما تردد عن تولي الحكم الجامبي "باكاري جاساما"، إدارة مباراة الأهلي والوداد البيضاوي المغربي.. 
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