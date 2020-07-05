أسوان : طلبنا اللعب في بتروسبورت أو المقاولون أو الشرطة.. وننتظر الموافقات الرسمية

أكد مصطفى أمين المشرف العام على فريق الكرة بنادى اسوان ان ادارة النادى طلبت اللعب بالقاهرة مع عودة بطولة الدورى لصعوبة التنقل من اسوان.









وقال أمين فى تصريحات خاصة لصدى البلد ان الادارة طلبت اللعب على ملاعب بتروسبورت او المقاولون العرب او اتحاد الشرطة بالعباسية تقليلا للنفقات لصعوبة الانتقال من اسوان الى باقى المحافظات لخوض باقى منافسات بطولة الدورى.









وأشار المشرف العام على الفريق الى ان النادى يعانى من ازمة مالية ولا يمكنه الانفاق على انتقالات الفريق بالاضافة الى النفقات الاخرى ولكن الإدارة تؤيد دائما اى قرار للصالح العام.









وأوضح ان ادارة النادى تنتظر رد المسئولين على الطلب الذي تقدمت به للحصول على الموافقات الرسمية والاقامة فى القاهرة الفترة القادمة.









وكانت اللجنة للخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة أعلنت عن عودة واستئناف بطولة الدورى بداية من يوم 7 اغسطس المقبل.