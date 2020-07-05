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رياضة

الزمالك: نستعد بقوة لعودة النشاط الرياضي.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:24 م
الزمالك
الزمالك
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عمرو ابوبكر
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، عن نية الفريق لاستئناف بطولة الدوري وعودة النشاط الرياضي.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايف في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية اون تايم سبورت، أن الزمالك يستعد بقوة لعودة النشاط الرياضي كما قررت الحكومة المصرية ووزارة الشباب والرياضة. 

وأضاف أن باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وضع خطة محكمة للاستعداد وعودة لياقة اللاعبين في اسرع وقت. 

وأشار المشرف العام على الكرة الى أن، لم يتم تحديد وجهة الزمالك حتى الآن لاستئناف الدوري أم لا، ولكن استعداداتنا لإفريقيا محسومة. 

وتابع: ملف عودة الدوري يختص به مرتضى منصور، ويقوم بمحادثات وجلسات مع وزير الرياضة وننتظر القرار الذي سيصدر من هذه الجلسات وبناء عليه سنقوم بما هو أصلح لنادي الزمالك. 
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