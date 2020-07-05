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برلمان

مصطفى بكري: قيادات الوفد لعبت دورا مهما في الحياة السياسية

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:24 م
النائب مصطفي بكري
النائب مصطفي بكري
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معتز الخصوصي
أعرب النائب مصطفي بكري عن سعادته بالتواجد في افتتاح مقر حزب الوفد بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب. 

وأوضح بكري أن الوفد هو حزب وطني لعب قادته دورا مهما في مسيرة الحياة السياسية، لافتا إلى أن الحياة النيابية في مصر ليست وليدة اللحظة ولكن لها تاريخ ومسيرة كبيرة لعب فيها حزب الوفد دورا مهما في الحركة الوطنية المصرية.

وأشار بكري إلى أنه يعرف عبير عصام عضو لجنة المرأة بحزب الوفد بالجيزة من فترة كبيرة وهي من أبناء محافظة كومبو التي تتميز بالقيم والتسامح والمحبة .

وتابع قائلا: "سعيد بقربي من المستشار بهاء الدين ابوشقة وهو واسع الصدر وفقيه دستوري وتحمل الكثير من الأعباء والجهد بين رئاسة لحزب الوفد وعملة ونشكر له هذا الدور الوطني وسعيد بالتواجد وسط هذه الكوكبة من الزملاء من حزب الوفد".
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