مصطفى بكري: قيادات الوفد لعبت دورا مهما في الحياة السياسية

أعرب النائب مصطفي بكري عن سعادته بالتواجد في افتتاح مقر حزب الوفد بمدينة السادس من أكتوبر، مساء اليوم الأحد، بحضور المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس الحزب.





وأوضح بكري أن الوفد هو حزب وطني لعب قادته دورا مهما في مسيرة الحياة السياسية، لافتا إلى أن الحياة النيابية في مصر ليست وليدة اللحظة ولكن لها تاريخ ومسيرة كبيرة لعب فيها حزب الوفد دورا مهما في الحركة الوطنية المصرية.





وأشار بكري إلى أنه يعرف عبير عصام عضو لجنة المرأة بحزب الوفد بالجيزة من فترة كبيرة وهي من أبناء محافظة كومبو التي تتميز بالقيم والتسامح والمحبة .



