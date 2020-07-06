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حوادث

النقض توضح التصرف القانونى مع محاولات تعطيل وسائل النقل العام

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:02 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
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محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها جريمة تعطيل وسائل النقل العام. 

جاء في حيثيات الحكم أنه العقوبة المقررة لجريمة تعريض سلامة وسائل النقل العام للخطر عمدًا أو تعطيل سيرها . السجن المشدد أو السجن . إفصاح المحكمة أخذ المتهم بالرأفة وفقًا للمادة ١٧ عقوبات . وجوب النزول بعقوبة السجن المشدد إلى عقوبة السجن أو الحبس الذى لا ينقص عن ستة أشهر . مخالفة ذلك ومعاقبة المتهمين بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات . خطأ في تطبيق القانون. يوجب نقضه وتصحيحه. علة وأساس وأثر ذلك؟ حق محكمة النقض في نقض الحكم لمصلحة المحكوم عليه من تلقاء نفسها. متى بُني على الخطأ في تطبيق القانون أو البطلان . المادة ٣٩ من القانون ٥٧ لسنة ١٩٥٩. عقوبة الجريمة الأشد . تجب العقوبات الأصلية لما عداها من الجرائم المرتبطة . دون العقوبات التكميلية . أساس ذلك ؟ إغفال الحكم القضاء بعقوبة الوضع تحت مراقبة الشرطة المنصوص عليها في المادة ٣٧٥ مكرر أ / ٤ عقوبات ، مع عقوبة الجريمة الأشد . مخالفة للقانون . لا تملك محكمة النقض تصحيحه

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