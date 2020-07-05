أستاذ إعلام: الجامعات أقل المؤسسات في معدلات التحرش

قال الدكتور محمد محمود المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التحرش قضية مجتمعية في المقام الأول وانتشارها كظاهرة أو انحسارها يعود إلى طبيعة المجتمع وفاعلية مؤسساته في تشكيل القيم والمبادئ والسلوكيات السوية، وأولي هذه المؤسسات الأسرة التي تعد عماد التنشئة السليمة للأطفال شباب الغد يليها مؤسسات عديدة يساهم كل منها بقدر مثل المؤسسة الدينية، والمؤسسة التعليمية والمؤسسة الثقافية، ومؤسسة الإعلام، ولا نغفل دور المجتمع المحيط من أصدقاء وشارع وناد.









وأضاف : أود بحكم التخصص أؤكد أهمية دور المؤسسة التعليمية وخاصة في مراحلها الأولي قبل الجامعية وهي بحكم مسماها "تربية وتعليم"، أي أن أحد أهدافها الأساسية هو المساهمة في بناء سوي لشخصية الطفل، من خلال المساهمة في التنشئة وبث القيم والسلوكيات والتثقيف والتوعية والتوجيه الايجابي للسلوك، الذي يتسق مع المنظومة الثقافية والأخلاقية للمجتمع.









وتابع المرسي: أعتقد أن الاهتمام بهذه المراحل من التعليم وتطوير مناهجها وأنشطتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها يؤثر إلى حد كبير في بناء إنسان سوي، يلي هذه المرحلة المرحلة الجامعية والتي يتشكل فيها السلوك ويبدو فيها واضحا، من خلال منظومة منضبطة من التعاملات والسلوك ما بين الطلاب بعضهم البعض، وبينهم وبين أساتذتهم والعاملين في جامعاتهم، وهي مرحلة مهمة جدا في حياة الشباب ومؤثرة أيضا خاصة ما يتعلق بالنماذج القدوة التي تؤثر في سلوكياتهم، ورغم ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بانتشار التحرش في الجامعات بل العكس هو الصحيح.







