أستاذ إعلام: الجامعات أقل المؤسسات في معدلات التحرش

قال الدكتور محمد محمود المرسي، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن التحرش قضية مجتمعية في المقام الأول وانتشارها كظاهرة أو انحسارها يعود إلى طبيعة المجتمع وفاعلية مؤسساته في تشكيل القيم والمبادئ والسلوكيات السوية، وأولي هذه المؤسسات الأسرة التي تعد عماد التنشئة السليمة للأطفال شباب الغد يليها مؤسسات عديدة يساهم كل منها بقدر مثل المؤسسة الدينية، والمؤسسة التعليمية والمؤسسة الثقافية، ومؤسسة الإعلام، ولا نغفل دور المجتمع المحيط من أصدقاء وشارع وناد.
وأضاف : أود بحكم التخصص أؤكد أهمية دور المؤسسة التعليمية وخاصة في مراحلها الأولي قبل الجامعية وهي بحكم مسماها "تربية وتعليم"، أي أن أحد أهدافها الأساسية هو المساهمة في بناء سوي لشخصية الطفل، من خلال المساهمة في التنشئة وبث القيم والسلوكيات والتثقيف والتوعية والتوجيه الايجابي للسلوك، الذي يتسق مع المنظومة الثقافية والأخلاقية للمجتمع.
وتابع المرسي: أعتقد أن الاهتمام بهذه المراحل من التعليم وتطوير مناهجها وأنشطتها، وتوفير الإمكانات اللازمة لها يؤثر إلى حد كبير في بناء إنسان سوي، يلي هذه المرحلة المرحلة الجامعية والتي يتشكل فيها السلوك ويبدو فيها واضحا، من خلال منظومة منضبطة من التعاملات والسلوك ما بين الطلاب بعضهم البعض، وبينهم وبين أساتذتهم والعاملين في جامعاتهم، وهي مرحلة مهمة جدا في حياة الشباب ومؤثرة أيضا خاصة ما يتعلق بالنماذج القدوة التي تؤثر في سلوكياتهم، ورغم ذلك لا يستطيع أحد أن يقول بانتشار التحرش في الجامعات بل العكس هو الصحيح.
وأوضح أنه من واقع التجربة والخبرة فالمجتمع الجامعي من أقل وأندر المؤسسات التي يوجد بها حالات للتحرش وإن وجدت بعض الحالات الفردية النادرة فهي استثناء من القاعدة، بسبب اهتمام الجامعات بتنمية الوعي تجاه السلوك القويم والبعد عن التحرش، باعتباره سلوكا غير سوي وغير أخلاقي من خلال الندوات والملتقيات الفكرية وورش العمل، بالاضافة لوجود وحدات خاصة بالجامعات والكليات لمكافحة التحرش والابلاغ عن اي حالات قد توجد للتعامل معها، وهذه الوحدات تقوم بدور مهم في هذا الصدد من خلال فعاليات متعددة تقوم بها على مدار العام الدراسي.