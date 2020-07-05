الباز يناشد رجال الأعمال مساندة الدولة لدعم العمالة غير المؤقتة





وتابع الباز خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المُذاع على فضائية "النهار"، أن الدولة المصرية تحاول استيعاب مشاكل العمالة في أزمة كورونا، ولكن الدولة وحدها لن تكون قادرة على مواجهة توابع جائحة كورونا، مردفا: "هناك علامات استفهام على دور رجال الأعمال في أزمة كورونا".









ونوه الباز إلى أن البرلمان وافق اليوم على مشروع قانون لاستقطاع 1% من دخل العاملين لمواجهة الأوبئة.









وأشار الإعلامي محمد الباز إلى أن الكل دعّم الفقراء في شهري مارس وأبريل بسبب كورونا، ولكن هذا الدعم توقف نهائيًا في الأيام الأخيرة، متسائلًا: هل كورونا انتهى وعادت العمالة المؤقتة لأعمالها كما كانت؟".