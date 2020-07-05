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رياضة

أمير مرتضى: تعاقدنا مع صفقتين فقط من 5 عرضت على الجهاز الفني

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:34 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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عمرو ابوبكر
كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادي الزمالك، حقيقة تعاقد القلعة البيضاء مع 5 لاعبين للموسم الجديد.

وقال مرتضى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع على فضائية أون تايم سبورت، إن الزمالك كانت نيته التعاقد مع 5 لاعبين لضمهم وتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

وأضاف مرتضى، أن الزمالك تعاقد مع لاعبين من أصل 5 لاعبين كان من المقرر أن يتم التعاقد معهم.

وتابع: تم عرض أسماء على كارتيرون لاختيار ثلاثة أسماء في مراكز مختلفة، وله الحق في الاختيار وهو يدرس الأمر بشكل جيد. 

وأشار المشرف العام على الكرة الى أن الزمالك لا يتعاقد مع 10 لاعبين كل عام مثلما يشاع وكل من نتعاقد معهم نستفيد منهم كما شاهدنا الموسم الماضي.

واستمر: تعاقدنا مع 10 لاعبين الموسم الماضي شارك منهم بشكل أساسي 7 لاعبين. 
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