خاص.. السفارة السودانية بالقاهرة تفتح أبوابها أمام الجمهور يوم الثلاثاء بعد 3 أشهر

قالت السفارة السودانية بالقاهرة، ـإنها تستأنف نشاطها مجددًا وفتح أبوابها بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل 7 يوليو الجاري أمام الجمهور .





وأوضحت السفارة لـ صدى البلد، أن القرار جاء بعد أن زالت كل العقبات التي حالت دون ذلك فى الوقت السابق وتسببت في إغلاقها نحو أكثر من ثلاثة أشهر.





وكانت السفارة السودانية بالقاهرة قد قررت فى نهاية مارس الماضى، تعليق العمل بها بسبب اقتحام السفارة من قبل عدد من المواطنين السودانيين المقيمين في مصر.





وحول تفاصيل الواقعة، قال القائم بأعمال السفير السوداني في مصر، السفير خالد الشيخ، فى تصريحات صحفية، أن نحو 70 سودانيًا من العاطلين عن العمل، اقتحموا السفارة لذلك قرروا إغلاق أبوابها.