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حوادث

اليوم.. محاكمة ممدوح حمزة فى نشر أخبار كاذبة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 06:01 ص
ممدوح حمزة
ممدوح حمزة
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أحمد مهدي
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، اليوم، محاكمة ممدوح حمزة في اتهامه بالتحريض على العنف مع حضوره شخصيا واستدعاء شهود الاثبات.


وأسندت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحامى العام الأول للنيابة عدة اتهامات لـ ممدوح حمزة في هذه القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا..  ومنها تهمة التحريض على ارتكاب جريمة إرهابية لاستخدام القوة والعنف والإخلال بالنظام العام، وذلك عن طريق النشر عبر حسابه الشخصى بـ"تويتر"، وعرقلة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم.

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