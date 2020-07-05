كيف تتعامل المؤسسات الصحفية مع الديون؟.. رئيس الهيئة الوطنية يقدم الحل ..فيديو

قال عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، إن هناك ديونًا متراكمة على المؤسسات الصحفية منذ الثمانينيات والتسعينيات، لافتًا إلى أن هذه الديون تنقسم إلى سيادية وأخرى تجارية.







ووجه "الشوربجي"، في حواره التليفزيوني ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، الشكر للهيئة الوطنية للصحافة السابقة، لأنها قطعت شوطًا كبيرًا في جميع الملفات؛ خاصةً ملفي الديون والأصول الثابتة.





وأكد وجود مشاكل مادية في جميع المؤسسات الصحفية، وهناك أصول يتم استثمارها بسرعة، والأخرى أصول بها معوقات.







وأوضح أنه لا يوجد مانع من عمل مشروع لكل المؤسسات الصحفية عبر الأصول الثابتة لكل مؤسسة.





وتابع أن الواقع الحالي يحتاج إلى مشروع جامع وقوي لجميع المؤسسات الصحفية، مشيرا إلى أهمية التعاون مع الجهات المعنية، لتسهيل عملية سداد الديون.