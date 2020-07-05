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أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يؤكد قصفه مواقع لحماس في غزة

الأحد 05/يوليه/2020 - 10:48 م
صدى البلد
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أحمد قاسم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن مروحيات تابعة له نفذت عدة غارات جوية على مواقع لحركة حماس في شمال قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إنه تم استهداف بنية تحتية تحت أرضية تابعة لحماس وذلك ردًا على اطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل مساء اليوم.

كانت إسرائيل أعلنت عن نيتها ضم مستوطناتها في الضفة الغربية المحتلة ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية، وهي خطوة تضمنتها خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، الذي أعلن عنها أواخر يناير الماضي.

ودخل الإعلان الإسرائيلي حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يوليو. ويرفض الفلسطينيون والعرب والأوروبيون هذه الخطة بشكل قاطع.

وأعلنت حماس التي تسيطر منذ 14 عامًا على قطاع غزة عن "انطلاق فعالياتها الوطنية في مواجهة خطة الضم الإسرائيلية" بدون إعطاء تفاصيل.
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