أستاذ جامعي: المحتوى الإعلامي يقوي ظاهرة التحرش

أوضح الدكتور وائل كامل عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان ، أن المحتوى الإعلامي المعروض يلعب دور كبير جدًا في سبب انتشار هذه الظاهرة، فعندما تكون الميديا التي يشاهدها الاطفال والشباب هي العنف و افلام البلطجة، والجنس وإثارة الغرائز، ومسلسلات العلاقات المحرمة والتحرر الزائد، وبنفس الوقت مادة التربية الدينية هي مادة هامشية.





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وقال : عندما نجد توجه الدولة في التوسع بالتعليم الأجنبي من دول متعددة، وكل دولة تبث عاداتها وتقاليدها بل وسمومها من خلال تعليمها على ارض مصر للشباب، ويتشبع الطالب بأسوأ ما لديهم، يصبح تائه ومشوش، فهو مصري الجنسية على الورق ولكنه امريكي أو فرنسي أو انجليزي التعليم والتربية والطباع، يعيش بمجتمع له عاداته وتقاليده، وعندما تكون الأسر مشغولة في البحث عن لقمة العيش وتوفير المصروفات الباهظة لهذا التعليم، يصبح هذا الجيل في خطر شديد، خصوصا مع اختفاء دور الدولة في بث القيم والأخلاقيات الحميدة ونشر الثقافة الراقية وتركها للقطاع الخاص يتحكم ويتلاعب بها كيفما يشاء، يصبح لدينا جيل محفوف بالمخاطر كنتيجة طبيعية لما سبق.



