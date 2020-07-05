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حوادث

أخبار الحوادث.. إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية للمحاكمة.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:52 م
اخبار الحوادث
اخبار الحوادث
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محمد العيسوى
نشر قسم الحوادث في موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية، جاء أبرزها الآتي:

*إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية للمحاكمة ارتكبوا مخالفات مالية وإدارية جسيمة
قررت النيابة الإدارية إحالة 8 مسئولين بمحافظة المنوفية بينهم نائب رئيس مدينة منوف للمحاكمة التأديبية بعد ثبوت قيامهم بمخالفة قانون المناقصات والمزايدات وأرتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة في عملية تشطيب وترميم وحدة الحضانات والفشل الكلوي بمستشفى منوف العام.
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*الجنايات: براءة متهم في إعادة محاكمته في "أحداث عنف كرداسة"
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم طره ، ببراءة المتهم عمر محمد صلاح في إعادة أجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا  بـ " احداث عنف كرداسه ".
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4 حقوق أعطاها القانون للزوجة لتتمكن من الانفصال عن الزوج حال تمسكه بها
الحياة الزوجية مليئة بالمشاكل ، وبعض المشاكل يصل إلي طريق لا رجوع فيه ، ويكون قرار الانفصال هو القرار الوحيد الذي يحفظ حق الطرفين  وأحيانا يرفض الرجل القرار ويتمسك بزوجته.
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*قدرها مليار و750 ألف جنيه.. تفاصيل حبس 24 متهما في أكبر قضية غسيل أموال
أصدرت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار محمد قنصوة، اليوم الأحد قرارا، بتجديد حبس 24 متهما في أكبر  قضية غسيل أموال بمحافظة مطروح 45 يوما، وذلك في القضية رقم 3250 لـ 2020 مطروح.
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*مريض نفسى يلقي نفسه من شرفة شقته بعمارات العبور
لقى شاب مصرعه اثر قيامه بالقاء نفسه منتحرا من الطابق السابع بشقته بعمارات العبور فى مدينة نصر.
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*حبس أسرة فتاة التيك توك بالقليوبية بتهمة التعدي على القوات
قررت نيابة مركز كفر شكر حبس أسرة منار سامى فتاة التيك توك 4 أيام على ذمة التحقيق في اتهام والدها وشقيقها وشقيقتها بالتعدي والتشاجر مع أفراد التأمين والحراسة بمحكمة كفر شكر خلال جلسة تجديد حبس المتهمة منار في اتهامها بالتحريض على الفسق.
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*لمخالفة الإجراءات الاحترازية وإقامة حفلات دون ترخيص.. مباحث السياحة تداهم كافيهات في القاهرة والجيزة.. صور
شنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار حملة مكبرة استهدفت الكافيهات والكازينوهات المخالفة لقرار رئيس الوزراء بالالتزام بالاجراءات الاحترازية. 
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*باستثناء 22 ألف دولار.. جنايات القاهرة تلغي قرار منع حسن نافعة من التصرف في أمواله
قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، إلغاء منع التصرف في جميع أموال حسن نافعة وممتلكاته ما عدا مبلغا قدره ٢٢ ألف دولار. 
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