اليوم.. هندسة حلوان تواصل عقد امتحانات الفرق النهائية

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان، اليوم امتحانات الفرق النهائية التى تنتهى يوم 27 يوليو 2020 ليكون عدد أيام الامتحان 12 يوما والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنان على الأقل.









وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.









وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنه بالنسبة إلى الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، فمن المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.





ونوه بمنع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.



