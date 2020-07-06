AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

اليوم.. هندسة حلوان تواصل عقد امتحانات الفرق النهائية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:03 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
Advertisements
كريم ناصر
تتابع  كلية الهندسة جامعة حلوان، اليوم امتحانات الفرق النهائية التى تنتهى  يوم 27 يوليو 2020 ليكون عدد أيام الامتحان 12 يوما والفارق بين المادة والأخرى يوم أو اثنان على الأقل. 


وكان المجلس الأعلى للجامعات، قرر عقد امتحانات الفرق النهائية بالجامعات والمعاهد المصرية ابتداءً من أول شهر يوليو ٢٠٢٠.


وأوضح الدكتور ماجد نجم، أنه بالنسبة إلى الإجراءات الاحترازية خلال الامتحانات، فمن المقرر تقليل عدد الطلاب داخل اللجان  ودخولهم في صورة منتظمة بعدد محدد وتسكينهم باللجان وحضورهم مبكرا وإجراء عمليات التعقيم قبل فتح اللجان وبعد إغلاقها وبين الفترتين الصباحية و المسائية للامتحانات وتوفير المطهرات داخل اللجان.

ونوه بمنع تجمعات الطلاب بعد الامتحان، ومراعاة المسافة الوقتية بين لجان الامتحان داخل الكلية ،وتطبيق المسافات البينية للطلاب داخل لجان الامتحان لتحقيق التباعد.

وأشار نجم إلى تطهير الكنترولات ومراعاة كافة الإجراءات الاحترازية بين الأساتذة، وفرض ارتداء الكمامات إجباريا داخل الجامعة لكافة العاملين و الطلاب وكل من دخل الحرم الجامعى ، واستخدام بوابات التعقيم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة حلوان: منع التجمعات وتوفير المطهرات والكواشف الحرارية أبرز الإجراءات خلال امتحانات الفرق النهائية

آداب حلوان: امتحانات الفرق النهائية بداية من 4 يوليو

بدء امتحانات الفرق النهائية بحقوق حلوان .. 9 أغسطس

لطلاب الفرق النهائية بجامعة حلوان تعرف على أماكن لجان طلاب كلية الآداب وموعد الامتحانات

22 يوليو ... تجارة حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

غدا.. آداب حلوان تبدأ امتحانات الفرق النهائية

ترشيحاتنا

الجيش الليبي: القوات التركية تلقت 9 ضربات جوية موجعة

بعد ضربة قاعدة الوطية.. ميليشيات أردوغان والوفاق تصعد ضد الجيش الليبي

بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي.. صبا مبارك تتصدر جوجل

الطبيب المعالج لـ رجاء الجداوي بمستشفى العزل يكشف اللحظات الأخيرة في حياتها.. فيديو

العربية: إصابة قيادات عسكرية تركية في الغارات على قاعدة الوطية الليبية

تحول إلى مضحكة ما بين ليلة وضحاها.. "خلوصي" وزير دفاع أردوغان أم كوميديان ؟!

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور