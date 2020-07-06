اليوم بدء امتحانات طلاب الفرق النهائية بآداب عين شمس

قال الدكتور مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب جامعة عين شمس انه تم رفع حالة التاهب والطوارئ بالكلية وخاصة قطاع شئون التعليم والطلاب استعدادا لإجراء امتحانات نهاية العام لطلاب الفرقة النهائية بجميع أقسام الكلية في الموعد المحدد وهو الاثنين 6 يوليو 2020 وتستمر حتى 8 أغسطس 2020 حيث يجرى اختبار 7500 طالب من أقسام الكلية المختلفة وفقـًا للجدول المعلن .





وأضاف الدكتور مصطفي ان اللجان تتضمن 4 فترات من الساعة 9 صباحًا حتى 5 مساء وتبلغ مدة كل لجنة ساعة للامتحان تفصل بينهما ساعة ونصف لإتمام عملية التعقيم بين كل لجنة وأخرى .





وأكد مرتضي تطبيق الإجراءات الاحترازية التي تفرضها جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة تتكاتف إدارات الكلية المنوطة بتنفيذ إجراءات الامتحانات من أجل تجهيز قاعات الامتحان والكنترولات ومضاعفة عددها حرصًا على تنفيذ آليات التباعد وكذلك توفير التهوية اللازمة ووسائل التعقيم حدًا من انتشار فيروس " كوفيد 19 "



