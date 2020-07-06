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حوادث

تحديد خط سيره.. كيف سقط تاجر هيروين فى قبضة الأمن بالشرقية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
المتهم
المتهم
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مصطفى الرماح
اعتاد احد العناصر الاجرامية بيع المواد المخدرة لتحقيق مكسب سريع، دون النظر للاثار السلبية التى تصيب الشباب من السموم التى يتاجر فيها.

حاول العنصر الاجرامى والذى يحمل جنسية احدى الدول العربية، التخفى من قوات الامن حيث يقوم بنقل المواد المخدرة من طريق بلبيس ليروجها بين عملائه فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .

رصدت الاجهزة الامنية العنصر الاجرامى وقامت بجمع المعلومات اللازمة عنه والتى اثبتت اتجار المتهم فى احد اخطر انواع المخدرات وهو مخدر الهيروين .

وعلى الفور وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن الشرقية، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحيازته (60 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 15 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2250000 – إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات ترويجها.
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