تحديد خط سيره.. كيف سقط تاجر هيروين فى قبضة الأمن بالشرقية

اعتاد احد العناصر الاجرامية بيع المواد المخدرة لتحقيق مكسب سريع، دون النظر للاثار السلبية التى تصيب الشباب من السموم التى يتاجر فيها.





حاول العنصر الاجرامى والذى يحمل جنسية احدى الدول العربية، التخفى من قوات الامن حيث يقوم بنقل المواد المخدرة من طريق بلبيس ليروجها بين عملائه فى مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية .





رصدت الاجهزة الامنية العنصر الاجرامى وقامت بجمع المعلومات اللازمة عنه والتى اثبتت اتجار المتهم فى احد اخطر انواع المخدرات وهو مخدر الهيروين .





وعلى الفور و عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى "الأمن الوطنى - الأمن العام" ومديرية أمن الشرقية، أمكن استهدافه وضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة بلبيس ، وبحيازته (60 إسطوانة لمخدر الهيروين وزنت جميعها 15 كيلو جرام - مبلغ مالى –هاتف محمول) ، وبمواجهته أقر بمزاولة نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.





تقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى (2250000 – إثنان مليون ومائتان وخمسون ألف جنيه تقريبًا).



