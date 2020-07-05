أبو العينين: تغيير منظومة التعليم سيقضي على الغش.. ويخفف العبء على الطلاب وأسرهم ..فيديو

عرض الإعلامي أحمد موسى، أثناء تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة "صدى البلد"، كلمة النائب محمد أبو العينين التي قالها أثناء الجلسة العامة لمجلس النواب، بشأن الغش في امتحانات الثانوية العامة.





وأكد النائب محمد أبو العينين ، عضو مجلس النواب، نائب رئيس حزب "مستقبل وطن"، في كلمته، أن الغش في الامتحانات قضية خطيرة وإخلال جسيم بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة بين الطلاب، ولا بد أن يتكاتف المجتمع بأسره لمحاربة تلك المشكلة، مشيرا إلى أن القضية لها أكثر من شق خاص بالامتحان، ودور المدرسة، والمراقبين، واستخدام الوسائل التكنولوجية داخل اللجان الامتحانية لمكافحة الغش.





وأضاف النائب، أن الغش قضية أخلاقية وتربوية في المقام الأول، ولكى نكافح تلك الآفة من المنبع لا بد من تغيير نمط الامتحانات ونمط الأسئلة والمناهج وطريقة التدريس وأسلوب المدرسة.





وأكد في كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، الأحد، لمناقشة مشروع قانون بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، أن الأسرة والمدرسة ونظام الامتحانات والتقويم ووسائل الإعلام، عليها الدور الأكبر في منع الغش وتنظيم العملية التعليمية.





وطالب "أبو العينين"، بالأخذ بنظام التقويم المستمر طوال العام الدراسى، وأن يكون تقييم الطلاب عبر مناظرات علمية وعمل أبحاث وامتحانات شفوية وعرض لموضوعات، مضيفا أن التعليم الحديث يقوم على تقييم بنسبة ٧٠% خلال العام الدراسى و٣٠% فقط فى امتحان نهائي، وأن للطالب أكثر من فرصة للحصول على درجات أفضل.





ودعا إلى أن نقيس أسئلة الامتحانات الحديثة بالفهم وليس الحفظ، وطالب بالبعد عن الامتحانات الورقية، والاتجاه إلى تطبيق فكرة الامتحانات الإلكترونية، على أن يكون امتحان كل طالب مختلفًا تمامًا عن امتحان باقي زملائه في اللجنة، "يعني لو فيه 20 طالب في اللجنة يكون معهم 20 امتحان"، وإعداد بنك أسئلة لدى وزارة التربية والتعليم به ١٠٠٠ سؤال، ويدخل الطالب الكود أو كلمة السر الخاصة به ويقوم الكمبيوتر بشكل عشوائي باختيار أسئلة امتحانه، ويكون امتحان كل طالب مختلفًا عن زميله الذي يجلس أمامه أو خلفه أو بجواره، فبالتالي تنهار عملية الغش أمام التقنية الحديثة.





وأكد أهمية تأهيل المعلم على هذه الأنماط الجديدة للتقييم وتغيير المناهج لتلائم أسلوب التعليم الحديث القائم على محوري، استخدام التكنولوجيا، وأسلوب التقييم على مدار العام .





وأشار أبو العينين إلى أن أزمة الغش في الامتحانات هي في الأساس أزمة أخلاقية وأزمة قيم، ولا بد من تغيير ثقافة المجتمع والبدء بالتربية والتأسيس الجيد للطفل منذ الصغر، واستعادة الدور التربوى والأخلاقى للمدارس ولوسائل الإعلام فى نشر قيمة الصدق والأمانة و الاعتماد على النفس.





وأكد أبو العينين أن تغيير منظومة التعليم لن يؤدى فقط لحل جذرى لمشكلة الغش فى الامتحانات، لكن يسهم فى تخفيف عبء كبير نفسى ومادى هائل يتحمله أبنائنا وأسرهم.





وأشاد أبو العينين بمنظومة التطوير التى يقوم بها وزير التعليم، وما تؤدي إلىه من التحول من التعليم القائم على الحفظ والتلقين إلى التعليم القائم على الفهم والابتكار، ما يؤي إلى التقدم العلمي المنشود.





وعقب رئيس البرلمان، علي عبد العال مشيدا بكلمة أبو العينين، مؤكدا أن الموضوع لا يمكن حله بقانون أو عقوبات سالبة للحرية فقط.



