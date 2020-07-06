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مرأة

مواليد برج السرطان.. اكتشف ما يخبئه لك برجك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:01 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
الكثير منا لا يخطو خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية، لذا إليك توقعات برج السرطان  و أهم النصائح توقعات الأبراج لمواليد هذا البرج وفقا لعلم الأرقام، وذلك عبر السطور التالية يقدمها موقع بولد سكاى الهندى.

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توقعات الأبراج لمواليد برج السرطان

على صعيد المهنى ..

سيُعجب كبار السن كثيرًا بعملك الشاق وتفانيك في العمل في المكتب. هذا سوف يمنحك الاحترام والتقدير. ومع ذلك ، سيكون هناك بعض القسوة في حديثك تؤذى مشاعر الآخرين حتى لو كنت لا ترغب في ذلك. يجب أن تأخذ حذرك

ينصح رجال الأعمال بالابتعاد عن الصفقات المحفوفة المخاطر.

بالحديث عن الحياة الشخصية ..

فإن التغيير الطفيف في طبيعتك يمكن أن يعفيك من العديد من المشاكل. سينتهي نزاعك مع أفراد عائلتك قريبا

إذا كنت ترغب في الحفاظ على علاقتك قوية مع أحبائك ، فعليك الحفاظ على توازن سلوكك. إذا كنت قلقًا بشأن شيء ، فعندئذٍ بمساعدة زوجك ، يمكن حل هذه المشكلة

نصيحة الابراج لمولود برج السرطان

بالحديث عن الصحة  تحتاج أيضًا إلى التركيز على صحتك إذا كنت تواجه أي مشكلة ، استشر الطبيب على الفور.
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