صحفي تركي: أنقرة أصبحت أكبر سجن للصحفيين في العالم.. فيديو

قال سيد جليل، صحفي تركي معارض، إن أردوغان بدأ يعاني مع الصحفيين بعدما غرق في الفساد و انتهك القوانين مثل زعماء الأنظمة الاستبدادية الأخرى.
وتابع "جليل" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، أن الصحفيين شهدوا قمع أردوغان هجماته على الإعلام خاصة بعد عام 2010، لافتا إلى أن قمع أردوغان شهد مرحلة جديدة حادة في عام 2013، وذلك بعد ظهور فساد أردوغان وعائلته والقيام بالحملة الأمنية المشهورة ضدهم.
وأضاف أن أردوغان في هذا الوقت كان أمامه خياران، أولهم أن يسلم نفسه للقضاء وتتم محاربته، أو يعلن استعداده ويفرض سيطرته على البلاد، ولكنه اختار الخيار الثاني وأعلن حربا على الإعلام والصحفيين.
وأوضح أن في البداية حاول اعتقال الصحفيين، ولكن بعد ذلك هدد المؤسسات الإعلامية بفرض العقوبات المالية ومنعها من الإعلانات، وأيضا قام بمهاجمتها في خطاباته الجماهيرية.
وأشار إلى أنه بعدما فشل في اسكاتهم وضع يده على المؤسسات الإعلامية من خلال قوات الشرطة، وذلك من خلال المحاكم التي أصدرها، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها وكانت مخالفة للقوانين.
وفي السياق، أوضح أن حاليا معظم الصحفيين في السجون، متابعا: 95% من الإعلام التركي تحت سيطرته، وبقيت الصحف والقنوات الحرة الضعيفة فقط، ولكنها تعاني من عدم قدرتها على استدامة حياتها الصحفية خلال تلك الأزمة.
ولفت إلى أن أردوغان أعلن بأن مهنة الصحافة جريمة، كما هو حالها في الأنظمة الديكتاتورية، وبعد هذا الإعلان قام أردوغان باعتقال كافة الصحفيين، متابعا: تركيا حاليا تعد أكبر سجن للصحفيين في العالم.
وأكد على أن هناك مايقارب من 130 صحفيا مازالو في سجون تركيا، وهناك مئات من الصحفيين في المنفى خارج البلاد، والبقية ينتظرون الموت لعدم وجود فرص عمل في الإعلام.
وتابع "جليل" خلال حواره ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة "ten"، أن الصحفيين شهدوا قمع أردوغان هجماته على الإعلام خاصة بعد عام 2010، لافتا إلى أن قمع أردوغان شهد مرحلة جديدة حادة في عام 2013، وذلك بعد ظهور فساد أردوغان وعائلته والقيام بالحملة الأمنية المشهورة ضدهم.
وأضاف أن أردوغان في هذا الوقت كان أمامه خياران، أولهم أن يسلم نفسه للقضاء وتتم محاربته، أو يعلن استعداده ويفرض سيطرته على البلاد، ولكنه اختار الخيار الثاني وأعلن حربا على الإعلام والصحفيين.
وأوضح أن في البداية حاول اعتقال الصحفيين، ولكن بعد ذلك هدد المؤسسات الإعلامية بفرض العقوبات المالية ومنعها من الإعلانات، وأيضا قام بمهاجمتها في خطاباته الجماهيرية.
وأشار إلى أنه بعدما فشل في اسكاتهم وضع يده على المؤسسات الإعلامية من خلال قوات الشرطة، وذلك من خلال المحاكم التي أصدرها، بالإضافة إلى القرارات التي أصدرها وكانت مخالفة للقوانين.
وفي السياق، أوضح أن حاليا معظم الصحفيين في السجون، متابعا: 95% من الإعلام التركي تحت سيطرته، وبقيت الصحف والقنوات الحرة الضعيفة فقط، ولكنها تعاني من عدم قدرتها على استدامة حياتها الصحفية خلال تلك الأزمة.
ولفت إلى أن أردوغان أعلن بأن مهنة الصحافة جريمة، كما هو حالها في الأنظمة الديكتاتورية، وبعد هذا الإعلان قام أردوغان باعتقال كافة الصحفيين، متابعا: تركيا حاليا تعد أكبر سجن للصحفيين في العالم.
وأكد على أن هناك مايقارب من 130 صحفيا مازالو في سجون تركيا، وهناك مئات من الصحفيين في المنفى خارج البلاد، والبقية ينتظرون الموت لعدم وجود فرص عمل في الإعلام.