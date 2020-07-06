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اقتصاد

خبير يوضح السبب الرئيسي لاستقرار أسعار النفط الحالية

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:02 ص
أسعار النفط
أسعار النفط
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قسم الاقتصاد
أكد الدكتور صالح سعادة الجلاد، ناشر مجلة ميس الأسبوعية الاقتصادية، أن سوق النفط تتبع التوقعات الآن، متأثرة عبر العقود الآجلة، بتحديات فرضها الأثر الاقتصادي لجائحة كورونا.

واعتبر "الجلاد"، في مقابلة تلفزيونية على قناة "العربية"، أن استقرار سعر النفط، باتجاه الـ 45 دولارا وما فوق، يعتمد على السياسة التي سعت لها السعودية، في خفض الإنتاج العالمي، مشيرا إلى المفاجأة التي فرضتها جائحة كورونا، من غلق قطاعات الطيران والحركة التجارية وغيرها.

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وقال إن السعودية وروسيا، في حال عزمها المضي على الحزم في ضبط الالتزام في التخفيضات، فإن السوق النفطية تأخذ هذا المنحى بعين الاعتبار بصورة إيجابية.

وأضاف الجلاد خلال اللقاء أن الارتفاع المباشر، يستند إلى توقعات مستقبلية لها دور مهم في ضوء تطورات جائحة كورونا.
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