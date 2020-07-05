الجناح الطائر والأضواء الملونة.. خطر يهدد حياتك

يلجأ قائد السيارة إلى إعداد تغييرات في سيارته ليضفي إليها بعض اللمسات الجمالية التي تساهم في إبراز شكل السيارة بشكل كبير وإضافة لمسات من الأناقة والشياكة عليها، ولكن هناك بعض الإكسسوارات والكماليات التي تضر بالسيارة بصورة بالغة.





وفي هذا السياق يقدم موقع «صدى البلد» أبرز الإكسسوارات التي تضر بسيارتك.





السبويلر

يسمى بالجناح الخلفي، وهو إحدى أهم المواصفات التي تسهم في اتزان السيارات عبر استغلال توزيع الهواء مع القيادة، وتظهر فوائده مع ارتفاع سرعة القيادة ليعطي السيارات مزيدا من الاتزان من خلال المرونة لتدفق الهواء وغالبًا ما تزود السيارات الرياضية وذات المحركات الكبيرة بالسبويلر بالعديد من الأشكال المختلفة طبقًا لتصميم الشركات.





لكن تكمن الخطورة في تركيب السبويلر في سيارات غير مناسبة، ويتضح أثناء السير في المنحنيات تكون السيارة غير متزنة بالقدر الكافي وتعرض سلامتك للخطر.





الأضواء الملونة

من أكثر الأخطاء التي يقع فيها قائد السيارة هو تركيب أضواء الملونة في السيارة مما يحمل كهرباء زائدة على السيارة وتؤدي إلى تلف الفيوز.



