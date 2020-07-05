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توك شو

أنغام باكية على الهواء: خبر وفاة رجاء الجداوي كان صدمة بالنسبة لي.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:39 م
رجاء الجداوي وأنغام
رجاء الجداوي وأنغام
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كـريـم الـخـطـيـب
نعت الفنانة أنغام الفنانة رجاء الجداوي التي توفيت بعد إصابتها بفيروس بفيروس كورونا المستجد. متابعة: "تعرضت لصدمة كبيرة عندما تلقيت خبر وفاة الفنانة الراحلة رجاء الجداوي".

وقالت «أنغام» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «MBC مصر» إنها شعرت نفس الشعور عندما توفى الفنان محمد عبد الوهاب، موضحة أن رجاء الجداوي كانت صديقة مقربة لها قبل أن يشتركان في أعمال فنية مع بعض.

وتابعت «أنغام»: غلاوتها في القلب شئ غير طبيعي بسبب حنيتها في وقلبها المسامح، موضحة أن رجاء الجداوي معروفة بالكرم والذوق والطيبة وحب كل الناس وكل من حولها.

وأكملت : كنت مرعوبة عليها عندما كانت في مستشفى العزل وكان عندي مل كبير في شفائها ولكن هذا قدر الله.
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