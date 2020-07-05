سمير كمونة: عودة الدوري في مصلحة الكرة المصرية.. فيديو

أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن عودة بطولة الدوري العام فى مصلحة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.









وقال كمونة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب أن يعود الدوري بالطبع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية اللاعبين وكافة العاملين بالمنظومة الرياضية".





وأضاف: "عودة الدوري والنشاط الرياضى بشكل عام سيعود بالفائدة على المنتخب الوطنى وكذلك على الفرق الأربعة المشاركة فى البطولات الافريقية".







