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رياضة

سمير كمونة: عودة الدوري في مصلحة الكرة المصرية.. فيديو

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:42 م
الدوري المصري
الدوري المصري
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حسن العمدة
أكد سمير كمونة، نجم الأهلي السابق، أن عودة بطولة الدوري العام فى مصلحة الكرة المصرية خلال الفترة المقبلة.


وقال كمونة فى برنامج "البريمو"، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة "Ten": "يجب أن يعود الدوري بالطبع مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية اللاعبين وكافة العاملين بالمنظومة الرياضية".

 
وأضاف: "عودة الدوري والنشاط الرياضى بشكل عام سيعود بالفائدة على المنتخب الوطنى وكذلك على الفرق الأربعة المشاركة فى البطولات الافريقية".


ويتصدر الأهلى  جدول ترتيب الدورى المصرى برصيد 49 نقطة، يليه المقاولون العرب برصيد 33 نقطة، ثم بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 32 نقطة، ومن بعده الزمالك فى المركز الرابع برصيد 31 نقطة .


بينما يأتى الاتحاد السكندرى فى المركز الخامس برصيد 27 نقطة، ثم سموحة فى المركز السادس برصيد 25 نقطة، وإنبى سابعا بنفس الرصيد، والإنتاج الحربى فى المركز الثامن برصيد 23 نقطة.
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