AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

بعد الإعلان عن مصنع للبلازما.. صحة النواب: يحقق الاكتفاء الذاتى فى ظل كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 08:01 ص
البلازما
البلازما
Advertisements
حسن رضوان
أيد سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، توجه الحكومة لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.


وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن البلازما هى أحد مشتقات الدم التى يتم استخراجها من الدم، مؤكدًا أن المصنع الذى ستقوم بإنشائه الدولة سيصنع جميع مشتقات الدم التى كان يتم استيرادها من الخارج من قبل وذلك سيكون ضمان عدم استغلال المواطن فضلا عن توفير المنتج المصرى ورفع شعار صنع فى مصر عالميًا.

وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود هذا المصنع فى مصر أيضا يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء وخصوصا فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا الى أن أغلب التجارب ثبت أن البلازما تستخدم علاج فعال لمرضى فيروس كورونا.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن دخول صندوق مصر السيادى كشريك يساهم بشكل كبير فى نقل الخبرات حيث أن الشركة العالمية لديها خبرات كبيرة فى مجالات الادوية ووجودها مكسب كبير لمستقبل الدواء فى مصر.

وكان ذلك بعد أنعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.


واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتبنى هذا الملف منذ فترة، ونقوم بمتابعة تنفيذه أولا بأول، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه، وقال: نحتاج إلى توفير مراكز تجميع كمرحلة أولى، بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها، كما يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شراكة بين الصندوق السيادي وهيئة الشراء الموحد لبدء مشروع المخازن الاستراتيجية للأدوية والمستلزمات الطبية

تحفيز الاستثمارات في المجال.. رئيس الوزراء: توطين صناعة المستلزمات الطبية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.. مدبولي: استراتيجية لتوطين صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية

الحكومة: توفير 514 جهاز تنفس صناعيًا كمخزون استراتيجي.. والتعاقد على 160 آخر

برلماني: جائحة كورونا كشفت ضرورة وجود استراتيجية لتوطين صناعة المستلزمات الطبية

للاكتفاء الذاتي.. مدير عام نقل الدم: إنشاء أول مشروع لتصنيع مشتقات البلازما

ترشيحاتنا

عمرو محمود ياسين لـ عبدالله رشدي: إصرارك على التشويش بخصوص تجريم التحرش أمر مستفز

هل يلزم الوضوء بمجرد الإحساس بالرغبة في قضاء الحاجة؟.. الإفتاء ترد

العربية تعلن ظهور جديد لرئيس أركان الجيش التركي في ليبيا

أحمد وفيق: رجاء الجداوي كانت جابرة للخواطر وعمرها ما زعلت حد

ارتفاع جديد.. أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر 6-7-2020

أخبار التوك شو.. بكاء عمرو أديب ولميس.. وصية رجاء الجداوي.. متحدث الري يكشف تفاصيل الجلسة الثالثة من مفاوضات سد النهضة.. وأحمد موسى: طائرات مقاتلة دمرت 9 أهداف في قاعدة الوطية الليبية.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رسميا كيا تطرح kia k5 الجديدة كليا.. فيديو وصور

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد