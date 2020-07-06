بعد الإعلان عن مصنع للبلازما.. صحة النواب: يحقق الاكتفاء الذاتى فى ظل كورونا

أيد سامى المشد، أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، توجه الحكومة لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع و تصنيع مشتقات البلازما ، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.





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وقال "المشد" لـ"صدى البلد"، إن البلازما هى أحد مشتقات الدم التى يتم استخراجها من الدم، مؤكدًا أن المصنع الذى ستقوم بإنشائه الدولة سيصنع جميع مشتقات الدم التى كان يتم استيرادها من الخارج من قبل وذلك سيكون ضمان عدم استغلال المواطن فضلا عن توفير المنتج المصرى ورفع شعار صنع فى مصر عالميًا.





وأشار عضو مجلس النواب، الى أن وجود هذا المصنع فى مصر أيضا يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من الدواء وخصوصا فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتًا الى أن أغلب التجارب ثبت أن البلازما تستخدم علاج فعال لمرضى فيروس كورونا.





وأوضح عضو مجلس النواب، أن دخول صندوق مصر السيادى كشريك يساهم بشكل كبير فى نقل الخبرات حيث أن الشركة العالمية لديها خبرات كبيرة فى مجالات الادوية ووجودها مكسب كبير لمستقبل الدواء فى مصر.





وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.









واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، يتبنى هذا الملف منذ فترة، ونقوم بمتابعة تنفيذه أولا بأول، وهناك مفاوضات تُجرى مع أكثر من جانب للاتفاق على تنفيذه، وقال: نحتاج إلى توفير مراكز تجميع كمرحلة أولى، بحيث تكون على مستوى عالميّ يتيح لنا تصدير منتجاتها، كما يمكننا إقامة المصنع المخصص لهذا الغرض.



