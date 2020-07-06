مجموعات قتالية تداهم البؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط 748 عنصرا خطرا و4081 قطعة سلاح نارى .. وإحباط ترويج 600 كيلو بانجو

الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة

ضبط 4 آلاف قطعة سلاح نارى

تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة

ضبط 4972 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 5392 متهما





واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.





استهدفت الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتى محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".





أسفرت جهود الوزارة خلالها عن ضُبط 748 متهما، وبحوزتهم 56 قطعة سلاح نارى، و78 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 قطعة سلاح أبيض، و52 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6,609 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و940 جراما من مخدر الحشيش، و1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و35 قرصا مخدرا".





كما تم تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 2088 قضية متنوعة، وضبط 2 متهم هارب، وتأمين تنفيذ 159 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10793 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.

وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4081 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3524 متهم، من بينها: "مدفع "آر بى جى" - 3 جرينوف – 3 رشاش - 424 بندقية آلية – 720 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 234 مسدسا – 2696 فردا محليا - 8206 طلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنابل يدوية – 2 قاذف "آر بى جى".





كما تم ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5750 قطعة "سلاح أبيض" وضبط 53 تشكيلا عصابيا، ضموا 163 متهما، ارتكبوا 285 حادثا، وضبط 531 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "6 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 153 فردا محليا – 355 سلاحا أبيض".





وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1988906 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى: 8342 حكم جناية من بينها "13 حكما بالإعدام – 306 أحكام بالسجن المؤبد"، و579060 حكم حبس جزئى، و112786 حكم حبس مستأنف، و995019 حكم غرامة، و293699 حكم مخالفة.





وفى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5392) متهم.





وضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (602,246 كيلو جرام) – 20 شجيرة لمخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وزنت (265,963 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (67,487 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,830 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (11,298 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (22,701 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (235 جرام) وكمية من البودرة المخدرة وزنت (6,004 كيلو جرام) وعدد (180174) قرص مخدر و كمية من مخدر الماكس بلغت (150 سم).



