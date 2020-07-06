AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

مجموعات قتالية تداهم البؤر الإجرامية.. الداخلية تضبط 748 عنصرا خطرا و4081 قطعة سلاح نارى .. وإحباط ترويج 600 كيلو بانجو

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:26 ص
الداخلية تضبط 748
الداخلية تضبط 748 عنصر خطر و4081 قطعة سلاح نارى
Advertisements
مصطفى الرماح
  • الداخلية تداهم البؤر الاجرامية بالسحر والجمال وبحيرة المنزلة
  • ضبط 4 آلاف قطعة سلاح نارى 
  • تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة
  • ضبط 4972 قضية مواد مخدرة ضبط خلالها 5392 متهما

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كل فى مجال تخصصه بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزى.

استهدفت الحملات خلال شهر فى مجال الأمن العام البؤر الإجرامية بنطاق "بحيرة المنزلة" بدوائر محافظات "الدقهلية ودمياط وبورسعيد"، وكذا منطقة "السحر والجمال" بدائرتى محافظتى "الشرقية والإسماعيلية".

أسفرت جهود الوزارة خلالها عن ضُبط 748 متهما، وبحوزتهم 56 قطعة سلاح نارى، و78 طلقة مختلفة الأعيرة، و2 قطعة سلاح أبيض، و52 قضية اتجار بالمواد المخدرة، بمضبوطات بلغت نحو 6,609 كيلو جرام لنبات البانجو المخدر، و940 جراما من مخدر الحشيش، و1,021 كيلو جرام لمخدر الهيروين، و35 قرصا مخدرا".

كما تم تنفيذ 16903 أحكام قضائية متنوعة، وضبط 2088 قضية متنوعة، وضبط 2 متهم هارب، وتأمين تنفيذ 159 قرار إزالة تعديات متنوعة، وضبط وفحص 10793 عنصرا إجراميا شديد الخطورة.
 
وفى مجال ضبط الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والتشكيلات العصابية، تم ضبـط 4081 قطعة سلاح نارى غير مرخصة بحوزة 3524 متهم، من بينها: "مدفع "آر بى جى" - 3 جرينوف – 3 رشاش - 424 بندقية آلية – 720 بندقية "مششخنة وغير مششخنة" – 234 مسدسا – 2696 فردا محليا - 8206 طلقات مختلفة الأعيرة – 3 قنابل يدوية – 2 قاذف "آر بى جى".

كما تم ضبط 2 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية "بدون ترخيص"، وضبط 5750 قطعة "سلاح أبيض" وضبط 53 تشكيلا عصابيا، ضموا 163 متهما، ارتكبوا 285 حادثا، وضبط 531 متهما من العناصر الإجرامية المشهور عنهم ارتكاب أعمال البلطجة، وبحوزتهم "6 بنادق آلية – 15 بندقية "غير مششخنة" – 4 مسدسات – 153 فردا محليا – 355 سلاحا أبيض".

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ 1988906 أحكام قضائية متنوعة، وذلك على النحو التالى: 8342 حكم جناية من بينها "13 حكما بالإعدام – 306 أحكام بالسجن المؤبد"، و579060 حكم حبس جزئى، و112786 حكم حبس مستأنف، و995019 حكم غرامة، و293699 حكم مخالفة.

وفى مجال مكافحة المخدرات عن ضبط (4972) قضية مواد مخدرة، ضبط خلالها (5392) متهم.

وضبط بحوزتهم كمية من نبات البانجو المخدر وزنت (602,246 كيلو جرام) – 20 شجيرة لمخدر البانجو وكمية من مخدر الحشيش وزنت (265,963 كيلو جرام) و كمية من مخدر الهيروين وزنت (67,487 كيلو جرام) و كمية من مخدر الكوكايين وزنت (55 جرام) و كمية من مخدر الأفيون وزنت (9,830 كيلو جرام) و كمية من مخدر الإستروكس وزنت (51,519 كيلو جرام) وكمية من مخدر الفودو وزنت (11,298 كيلو جرام) وكمية من مخدر الشابو وزنت (22,701 كيلو جرام) و كمية من مخدر الآيس وزنت (235 جرام) وكمية من البودرة المخدرة وزنت (6,004 كيلو جرام) وعدد (180174) قرص مخدر و كمية من مخدر الماكس بلغت (150 سم).

يأتي ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى مواجهة جميع أشكال الخروج على القانون وضبط حائزى الأسلحة النارية، ومكافحة جرائم الاتجار وترويج المواد المخدرة، وتنفيذ الأحكام القضائية واستهداف التشكيلات والبؤر الإجرامية ومواجهة الأنشطة غير المشروعة التى تؤثر على الاقتصاد القومى للبلاد.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

انفوجراف | الداخلية تضبط 31 ألف مقهى مُخالف لقرار الحظر وتكشف 185 لغز جريمة قتل خلال شهر

مداهمة للبؤر الاجرامية وحملات على تجار الكيف .. الداخلية تضبط ٤ الاف قطعة سلاح نارى و4653 قضية مخدرات خلال شهر .. انفوجراف

شاهد.. جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة كورونا ووقف تراخيص البناء خلال أسبوع

الداخلية فى أسبوع.. ضبط 1109 خالفو قرار حظر البناء.. ضبط 56 متهما فى مداهمة للبؤر الخطرة ببحيرة المنزلة والسحر والجمال

شاهد .. قوات الشرطة تداهم البؤر الإجرامية فى السحر والجمال وبحيرة المنزلة

خلال شهر.. الداخلية تضبط ٧٤٨ عنصرا خطرا في حملات على بؤر السحر والجمال

ترشيحاتنا

قتل 40 مليون أوروبي وأعراضه تتشابه مع كورونا.. «الطاعون الدبلي» عاد لينتقم.. والبداية من الصين

أردوغان يتعهد بمواصلة البلطجة في شرق المتوسط.. ويستفز اليونان مجددا

بعد رسالتها المؤثرة لـ رجاء الجداوي.. صبا مبارك تتصدر جوجل

40 سيارة إسعاف تنقل جثث مرتزقة أردوغان بعد ضربة قاعدة الوطية.. شاهد

هذا الذِكر يغفر الذنوب والخطايا.. داوم عليه

حبكم خلاني اصبر على المحنة.. وصية رجاء الجداوي الأخيرة قبل الرحيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دودج تكشف عن دورانجو هيلكات أقوى SUV فى العالم.. صور

تشبه البالونة الصغيرة.. سيارة الفقعة أصغر سيارة في العالم.. شاهد

رسميا.. فيات تكشف عن سيارة المدينة الصغيرة باندا.. صور