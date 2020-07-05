السفير الأمريكي بالقاهرة: نعارض تدخل تركيا في ليبيا

كشف السفير الأمريكي جوناثان كوهين بالقاهرة، عن موقف الولايات المتحدة الأمريكية بشأن التدخل التركي في ليبيا، مؤكدا معارضة الولايات المتحدة لهذا الأمر.





وأضاف في حواره مع برنامج " القاهرة الان " المذاع على فضائية الحدث، وتقديم الاعلامية لميس الحديدي، أن الولايات المتحدة تعارض كل التدخلات الأجنبية في ليبيا، ونؤمن أن من الضروري احترام وقف إطلاق النار، وأن يتم احترام حظر السلاح الذي فرضته الأمم المتحدة، وأن يرجع الأطراف إلى المفاوضات السياسية للتوصل لحل ليبي تحت رعاية الأمم المتحدة للأزمة الليبية.





وتابع السفير، أن بلاده تشارك في دبلوماسية نشطة جدًا، والرئيس الأمريكي ووزير الخارجية الأمريكي تحدثا خلال العشر أيام الماضي مع الرئيس المصري ووزير الخارجية المصري بشأن ليبيا، مستدركا أنه سنستمر بالمشاركة باستخدام الأدوات التي لدينا فنحن لدينا سفير نشط في ليبيا، والذي يتواصل مع كل الأطراف الليبية من أجل المشاورات.





وقال: ندعم بشدة بعثة الأمم المتحدة لليبيا والتي يقودها الآن دبلوماسي أمريكي سابق زميل لي لذا أعتقد أن موقفنا من الشأن الليبي واضح مشيرًا أن دور الولايات المتحدة هو المشاركة في المباحثات الدبلوماسية كخطوة أولى.





وأكمل: أننا على تواصل مع الأطراف التي لديها جنود على الأراضي الليبية وتابع قائلًا " ولكننا لا توجد لدينا جنود لذا موقفنا لا يسمح أن نفعل أكثر من ما ذكرت ولكننا نتبنى مواقف حازمة في الأمم المتحدة وفي المجتمع الدولي وفي مباحثات خمسة زائد خمسة وفي عملية برلين.





وفي السياق نفسه أشار السفير، إلى أن بلاده لم تغير اهتمامها بالشرق الأوسط، مؤكد أن هذه الفكرة ترددت على مسامعه على مدار أعوام طويلة وطوال هذه السنين، مستدركا أنه :"لكن أؤكد أنه بالنظر إلى حجم سفاراته والمعونات في المنطقة وحجم قواتنا المنتشرة بها ومستوى النشاطات الدبلوماسية في المنطقة كلها عوامل تدحض هذه الأفكار غير صحيحة.





وتابع السفير،أن لا توجد منطقة تحظى بعملنا الدبلوماسي أو علاقاتنا الدولية أكثر من الشرق الأوسط، مشيرًا أن مصر ليست فقط جزء من الشرق الأوسط ولكنها جزء من أفريقيا وشرق البحر المتوسط أيضًا وهذه المناطق تشهد زيادة للاهتمام الأمريكي.





وحول الخط الأحمر الذي رسمه الرئيس السيسي قال السفير، هذا هو أحد الأسباب الذي تجعلنا نقول أن من الضروري جدًا تطبيق وقف إطلاق نار فوري".