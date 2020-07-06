أخبار الفن.. لفتة طيبة من سعد لمجرد بعد رحيل رجاء الجداوي.. وصية ملكة الأناقة قبل وفاتها

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

بعد رحيل النجم حسن حسني بأقل من شهرين، تلحق به الفنانة رجاء الجداوي، بعد رحلة عطاء كبيرة للثنائي، تخطى كل منهما الـ350 عملا فنيا عبر مشوار طويل في السينما والمسرح والتليفزيون.









نعت الإعلاميتان سهير جودة ومنى عبد الغني، الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، التي وافتها المنية صباح اليوم، الأحد، تأثرا بإصابتها بفيروس كورونا المستجد.









أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين أن خبر رحيل الفنانة رجاء الجداوي نزل على زملائها وأحبابها كالصدمة، مشيرة إلى أن الفنانة الراحلة كانت على تواصل دائم مع والدتها الفنانة شهيرة قبل دخولها العناية المركزة.









نعى الزعيم عادل إمام، الفنانة رجاء الجداوي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم الأحد، بعد معاناتها بسبب إصابتها بفيروس كورونا.









قضت محكمة النقض بتأييد حكم المشدد 15 عاما الصادر بحق المتهم طارق النهري وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.









قرر المطرب سعد لمجرد تأجيل طرح أحدث أغنياته "عدى الكلام" لمدة 3 أيام حدادا على روح الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، والذي غيبها الموت في ساعة مبكرة من صباح اليوم متأثرة بفيروس كورونا المستجد.









نشرت الفنانة عبير صبرى، صورة جديدة عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.



