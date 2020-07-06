لكثرة مواجبها.. دلال عبد العزيز عن الراحلة: سمير غانم كان مسميها عزاء الجداوي.. فيديو

قالت الفنانة دلال عبد العزيز، إن الفنانة رجاء الجداوى كانت شيئا كبيرا بالنسبة لها، لأنها هي والفنانة ميرفت أمين ورجاء الجداوي يذهبن إلى أي مكان معا .
وأضافت دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الفنان سمير غانم لا يستطيع الحديث بسبب رجيل رجاء الجداوي ولم يتوقف عن البكاء وكان يسميها "عزاء الجداوي " كما أنها كانت تأتي علي نفسها مجاملة الناس.
وأوضحت دلال عبد العزيز، أن منذ دخولها المستشفى تجمعنا وقمنا بختم القرآن "32" ختمة وقمنا بالدعاء لها واكد علي أن الفنانة رجاء جاءت إلى منزلي في أواخر شهر رمضان الماضي للاطمئنان علي.
وتابعت: أن بعد زيارتي ذهب أيضا لزيارة ميرفت أمين وقامت بالاتصال عليها ووجدت تليفونها مغلق واكد علي ان جميع الناس حبايب رجاء الجداوي.
واستكملت: ان رجاء الجداوي كان لديها رقي وحضور وكرم واخلاق وكانت صديقة جميع الاجيال واكدت علي ان الفنانة رجاء كانت تغضب لأنني لا اطمئن عليها.