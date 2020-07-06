لكثرة مواجبها.. دلال عبد العزيز عن الراحلة: سمير غانم كان مسميها عزاء الجداوي.. فيديو

قالت الفنانة دلال عبد العزيز ، إن الفنانة رجاء الجداوى كانت شيئا كبيرا بالنسبة لها، لأنها هي والفنانة ميرفت أمين ورجاء الجداوي يذهبن إلى أي مكان معا .





وأضافت دلال عبد العزيز خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الفنان سمير غانم لا يستطيع الحديث بسبب رجيل رجاء الجداوي ولم يتوقف عن البكاء وكان يسميها "عزاء الجداوي " كما أنها كانت تأتي علي نفسها مجاملة الناس.





دلال عبد العزيز ، أن منذ دخولها المستشفى تجمعنا وقمنا بختم القرآن "32" ختمة وقمنا بالدعاء لها واكد علي أن الفنانة رجاء جاءت إلى منزلي في أواخر شهر رمضان الماضي للاطمئنان علي. وأوضحتالمستشفىالقرآنالفنانةأواخر





وتابعت: أن بعد زيارتي ذهب أيضا لزيارة ميرفت أمين وقامت بالاتصال عليها ووجدت تليفونها مغلق واكد علي ان جميع الناس حبايب رجاء الجداوي.



