يحتاجها الأطفال.. 5 فيتامينات لا تغفلها وطرق تعويضها بالأطعمة المختلفة

فيتامينات يحتاجها الاطفال

فيتامين د واهميته

تعرف علي الفيتامينات التي تغذي احتياجات طفلك

تعويض الجسم بالفيتامينات من خلال الأطعمة









معظم الأطفال تحتاج الي تناول الفيتامينات الكاملة، ولكن ما الفيتامينات بالضبط التي يجب ان نحرص لتقديمها لاطفالنا حيث ان الفيتامينات والمعادن هي المواد الموجودة في الأطعمة التي نتناولها. يحتاجها جسمك للعمل بشكل صحيح ، لذلك تنمو وتنمو كما يجب. عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات ، فإن لكل منها دورًا خاصًا تؤديه. فمثلا:









فيتامين د الموجود في الحليب يساعد عظامك.

يساعد فيتامين أ في الجزر على الرؤية ليلًا.

يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال جسمك على الشفاء إذا تم قطعه.

تساعد فيتامينات ب في الحبوب الكاملة جسمك على إنتاج الطاقة من الطعام.

تتسكع الفيتامينات في الماء والدهون

هناك نوعان من الفيتامينات: قابل للذوبان في الدهون وقابل للذوبان في الماء.









عند تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون ، يتم تخزين الفيتامينات في الأنسجة الدهنية في جسمك وفي الكبد. إنهم ينتظرون في دهون الجسم حتى يحتاجها الجسم.









يسعد الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون أن تبقى مخزنة في جسمك لفترة - بعضها يبقى لبضعة أيام ، والبعض لمدة تصل إلى 6 أشهر! بعد ذلك ، عندما يحين وقت استخدامها ، تأخذهم شركات النقل الخاصة في جسمك إلى حيث يحتاجون إليها. الفيتامينات A و D و E و K كلها فيتامينات قابلة للذوبان في الدهون.









تختلف الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء. عند تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامينات قابلة للذوبان في الماء ، لا يتم تخزين الفيتامينات بنفس القدر في جسمك. بدلًا من ذلك ، يسافرون عبر مجرى الدم. كل ما لا يستخدمه جسمك يخرج عند التبول.









لذا يجب استبدال هذه الأنواع من الفيتامينات كثيرًا لأنها لا تلتصق! هذا الحشد من الفيتامينات يتضمن فيتامين C ومجموعة كبيرة من فيتامينات B - B1 (الثيامين) ، B2 (الريبوفلافين) ، النياسين ، B6 (البيريدوكسين) ، حمض الفوليك ، B12 (الكوبالامين) ، البيوتين ، وحمض البانتوثينيك.









الفيتامينات تغذي احتياجاتك





جسمك هو آلة واحدة قوية ، قادرة على القيام بكل أنواع الأشياء بمفردها. ولكن عندما يتعلق الأمر بالفيتامينات ، يمكنه استخدام بعض المساعدة. هذا هو المكان الذي يأتي فيه الطعام. جسمك قادر على الحصول على الفيتامينات التي يحتاجها من الأطعمة التي تتناولها لأن الأطعمة المختلفة تحتوي على فيتامينات مختلفة. المفتاح هو تناول الأطعمة المختلفة للحصول على مجموعة متنوعة من الفيتامينات. على الرغم من أن بعض الأطفال يتناولون فيتامين يوميًا ، فإن معظم الأطفال لا يحتاجون إلى واحد إذا كانوا يتناولون مجموعة متنوعة من الأطعمة الصحية.









الآن ، دعونا ننظر عن كثب إلى الفيتامينات - من أ إلى ك:





فيتامين أ





يلعب هذا الفيتامين دورًا كبيرًا في البصر. إنه رائع للرؤية الليلية ، مثل عندما تكون خدعة أو علاج في عيد الهالوين. يساعدك فيتامين أ أيضًا على الرؤية بالألوان من اللون الأصفر الساطع إلى اللون الأرجواني الداكن. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد جسمك على مكافحة الالتهابات عن طريق تعزيز نظام المناعة لديك.





ما الأطعمة الغنية بفيتامين أ؟





الحليب المدعم بفيتامين أ

الكبد

فواكه وخضروات برتقالية (مثل الكنتالوب والجزر والبطاطا الحلوة)

الخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة (مثل اللفت والكرنب والسبانخ)





فيتامينات ب





يوجد أكثر من فيتامين ب. إليك القائمة: B1 ، B2 ، B6 ، B12 ، النياسين ، حمض الفوليك ، البيوتين ، وحمض البانتوثنيك. يا للعجب - هذه مجموعة تماما!









تعتبر فيتامينات B مهمة في عملية التمثيل الغذائي (مثل: meh-tuh-BAH-lik) - وهذا يعني أنها تساعد في صنع الطاقة وتحريرها عندما يحتاج جسمك إليها. لذا في المرة القادمة التي تجري فيها إلى القاعدة الثالثة ، اشكر فيتامينات ب.









تشارك هذه المجموعة من الفيتامينات أيضًا في تكوين خلايا الدم الحمراء ، التي تحمل الأكسجين في جميع أنحاء الجسم. يحتاج كل جزء من جسمك إلى الأكسجين ليعمل بشكل صحيح ، لذا فإن هذه الفيتامينات B لها وظيفة مهمة حقًا.









ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين ب؟





الحبوب الكاملة ، مثل القمح والشوفان

سمك و مأكولات بحرية

الدواجن واللحوم

بيض

منتجات الألبان ، مثل الحليب واللبن

الخضار الورقية الخضراء

الفاصوليا والبازلاء

فيتامين سي

هذا الفيتامين مهم للحفاظ على أنسجة الجسم ، مثل اللثة والعظام والأوعية الدموية في حالة جيدة. ج هو المفتاح أيضًا إذا تم قطع أو جرح لأنه يساعدك على الشفاء.





يساعد هذا الفيتامين أيضًا جسمك على مقاومة العدوى. هذا يعني أنه على الرغم من أنك لا تستطيع دائمًا تجنب الإصابة بالمرض ، إلا أن فيتامين سي يجعل من الصعب على جسمك أن يصاب بمرض.





ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين سي ؟





الحمضيات ، مثل البرتقال

الشمام

فراولة

طماطم

بروكلي

الكرنب

فاكهة الكيوي

الفلفل الأحمر الحلو





فيتامين د





لا عظام عنه. . . فيتامين د هو فيتامين تحتاجه لعظام قوية! كما أنه رائع لتكوين أسنان قوية. يمد فيتامين د يده بمعدن مهم - فهو يساعد جسمك على امتصاص كمية الكالسيوم التي يحتاجها. يتم تصنيع فيتامين د في الجلد عند تعرضه لأشعة الشمس ، أو يمكنك الحصول عليه من الأطعمة التي تتناولها.





ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين د؟





الحليب المدعم بفيتامين د

سمك

صفار البيض

الكبد

الحبوب المدعمة





فيتامين هـ





الجميع بحاجة إلى E. يحمي هذا الفيتامين الجاد الخلايا والأنسجة من التلف. كما أنه مهم لصحة خلايا الدم الحمراء.





ما هي الأطعمة الغنية بفيتامين E؟





الحبوب الكاملة ، مثل القمح والشوفان

جرثومة القمح

الخضار الورقية الخضراء

الزيوت النباتية مثل عباد الشمس والكانولا والزيتون

صفار البيض