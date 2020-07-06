بدون مضادات.. حيل خارقة للتخلص من التهاب الحلق

يعاني الكثيرون من التهاب الحلق واللوزتين، وخلال هذه الفترة سواء المصاب بكورونا أو بنزلة برد عادية
يعتبر السبب الأكثر شيوعًا للإصابة بـ إلتهاب الحلق هو حدوث العدوى الفيروسية، مثل البرد أو الإنفلونزا ويجب استخدام علاج التهاب الحلق كالمضادات الحيوية، وذلك حتى لا يتسبب التهاب الحلق في مضاعفات.
ويمكن أن تصيب الالتهابات البكتيرية في الإصابة بـ التهاب الحلق وتعد أبرز علامات وأعراض لـ إلتهاب الحلق ألم أو إحساس بالخدش في الحلق يزداد سوءًا مع البلع أو التحدث والإصابة بقرح في الحلق و تورم اللوزتين وظهور بقع بيضاء وظهور صوت أجش أو مكتوم .
على الجانب الأخر إذا كنت ممن لا يفضلون تناول المضادات الحيوية إليك قائمة بأهم مشروبات علاج التهاب الحلق يمكن الاعتماد على تناولها بين الوجبات لتهدئة التهاب الحلق المزعج أبرزها شاي البابونج والزنجبيل والحلبة وعصير الليمون.
بجانب المشروبات السابقة يساعد استنشاق الهواء الرطب على تهدئة التهاب الحلق . خذ حمامًا ساخنًا ، أو استلق على قدر من الماء الساخن بمنشفة تغطي رأسك ، واستنشق البخار. بضع قطرات من زيت النعناع العطري في الماء يعطي تأثيرًا مهدئًا إضافيًا لحلقك، كذلك الغرغرة بـ صودا الخبز.