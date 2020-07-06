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محافظات

خطة استراتيجية لإقامة 5 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:53 ص
خطة استراتيجية لإقامة
خطة استراتيجية لإقامة ٥ محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء
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احمد صالح
أكد المهندس سعيد إبراهيم بدة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال سيناء، والعضو المنتدبي أنه تم البدء في التشغيل التجريبي لمحطة الريسة بالعريش بطاقة إنتاجية ٥ آلاف م٣ ' وبتكلفة 140 مليون جنية ' وذلك ضمن الخطة الإستراتيجية للدولة لتنمية شبه جزيرة سيناء.


مشيرا الي ان الخطة ، تشمل إنشاء ٥ محطات تحلية في مدينة العريش بطاقة إنتاجية إجمالية تصل إلى ٣٢٥ ألف م٣ مترا /يوم ' لتأمين إمداد المياه للمدينة والتجمعات السكانية والبدوية المحيطة بها.



وأضاف أنه يتم تنفيذ عدد من المشروعات الأهلي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظتي شمال وجنوب سيناء تحقيقا للتنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي للأهالي.


وقد التقى المهندس سعيد إبراهيم بدة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بشمال وجنوب سيناء والعضو المنتدب' اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة المحافظ' وتم استعراض ومناقشة الموقف التنفيذى لمشروعات المياه والصرف الصحي بالمحافظة.



وأشار "بدة" خلال اللقاء إلى تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة بقيمة 50 مليون دولار لتحقيق التنمية المستدامة لخدمات المياه والصرف الصحي لأهالي المحافظة.

كما تم عرض مقترح لإقامة مشروع محطة تحلية مياه متكاملة تحتوى على مزرعة سمكية وتدار بأحدث النظم التكنولوجيا ( الطاقة الجديدة والمتجددة " الطاقة الشمسية " ) لخدمة أهالي قرية الروضة مركز بئر العبد.


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خطة استراتيجية لإقامة 5 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء
خطة استراتيجية لإقامة 5 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء
خطة استراتيجية لإقامة 5 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء
خطة استراتيجية لإقامة 5 محطات تحلية بمحافظة شمال سيناء
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