يوفر عائدا كبيرا للدولة.. برلماني يكشف مزايا إنشاء مصنع للبلازما في مصر

أشاد سمير البطيخي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الدولة بشأن آخر مستجدات ملف تجميع وتصنيع مشتقات بلازما الدم واستخدامه للقضاء على كورونا، وإعلان تحديد قطعة أرض لإنشاء مصنع مشتقات البلازما.
وقال "البطيخى" لـ"صدى البلد"، إن هذا الأمر له اهتمام خاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضاء على فيروس كورونا، وعدد كبير من الأمراض الأخرى، مؤكدًا أن البلازما تستخدم فى علاج العديد من الأمراض الخطيرة أبرزها حالات البتر.
وأكد عضو مجلس النواب، أن دخول صندوق السيادى شريكًا يساهم فى تحقيق أرباح تعود بالنفع على الدولة، ويمنع استغلال المواطن ويوفر خدمة وعائدا كبيرا.
وكان ذلك بعد أن عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، الأحد، اجتماعًا؛ لمتابعة آخر المستجدات بشأن ملف تجميع وتصنيع مشتقات البلازما، وذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي.