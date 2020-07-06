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فن

جيهان قمري تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:46 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
خضعت الفنانة جيهان قمري، لجلسة تصوير جديدة بعدسة المصور أيمن لطفي  في إحدى الحدائق  بالفيوم احتفالا بعيد ميلادها.

وارتدت جيهان خلال جلسة التصوير فستانا أهدته لها والدتها الفنانة اللبنانية ليلى قمرى وهو  منقسم إلى جزأين  الجزء العلوى بالأسود والسفلي بألوان الزهور الأصفر والبنفسجي والفوشيا لتتماشى مع ألوان الحديقة، وزينتها بقبعة على الرأس باللون الأصفر.

وظهرت جيهان بإطلالة أكثر إشراقا وهى تستقبل عامها الجديد حيث صفف الشعر تامر مهران جعله نسدل على كتيفيها، بينما اعتمدت جيهان على نفسها في وضع المكياج الذي يتميز ببساطته تماشيا مع أجواء الطبيعة الخلابة خلال جلسة التصوير.

جيهان قمري تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير
جيهان قمري تحتفل بعيد ميلادها بجلسة تصوير
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